Eğitim - Sen genel merkezi yeni bir açıklama altına imza atarak milyonlarca kişiyi şok etti. Daha önceden 80 olarak belirtilen koronavirüs görülen okullar listesinde bir kez daha güncelleme yapıldı. Yeni açıklama kapsamında toplam olarak 96 okulda daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte söz konusu vaka sayısı 176'ya kadar yükseliş göstermiş durumda. Peki, Koronavirüs tespiti gerçekleştirilen okullar hangileri? İşte o liste...

Son olarak virüs bulaşan okul sayısı 34 olarak belirlenmişken, dün bu sayıya toplam olarak 46 okulun eklemesi daha yapılmış ve toplam sayı 80'e kadar yükselmişti. Sendika tarafından gelen son dakika açıklamasıyla birlikte; Türkiye genelinde çok sayıda şehirden ve ilçeden koronavirüs testi pozitif çıkan ya da herhangi bir şekilde şüphesi bulunan eğitim emekçilerine yönelik bilgilerin merkeze gelmeye devam ettiği vurgulandı.

Yayınlanan okul isimlerinin; Pazartesi'den bugüne kadar söz konusu okullarda yer alan öğretmen ve idari kadrodan tanı konulan ya da temaslı çalışanların olduğu okullar olarak öne çıktığı da iletilirken; MEB'in bu okullara yönelik gerekli tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde alması gerektiği, çalışanların sağlığını da riske atmaması gerektiği söylendi. Sorun bulunan ya da sorun bulunduğuna dair iddialar altına imza atılan söz konusu okullara yönelik son durumu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaşması gerektiğinin altı çizildi.

Ankara'da Koronavirüs Tespit Edilen Okullar

Ankara'da koronavirüs tespit edilen okulların listesi aşağıdaki gibi sıralanıyor:

Ankara Mamak Misket İ.O.

Ankara Sincan Altınordu Layika Akbilek İ.O.

Ankara Sincan Selahattin Akbilek A.L.

Ankara Etimesgut Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk AİHL

Ankara Mamak 29 Ekim O.O.

Ankara Mamak Abidin Paşa MTAL

Ankara Yenimahalle Alparslan A.L.

Türkiye'de Koronavirüs Tespit Edilen Okullar