Eğitim - Sen genel merkezi yeni bir açıklama altına imza atarak milyonlarca kişiyi şok etti. Daha önceden 80 olarak belirtilen koronavirüs görülen okullar listesinde bir kez daha güncelleme yapıldı. Yeni açıklama kapsamında toplam olarak 96 okulda daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte söz konusu vaka sayısı 176'ya kadar yükseliş göstermiş durumda. Peki, Koronavirüs tespiti gerçekleştirilen okullar hangileri? İşte o liste...
Son olarak virüs bulaşan okul sayısı 34 olarak belirlenmişken, dün bu sayıya toplam olarak 46 okulun eklemesi daha yapılmış ve toplam sayı 80'e kadar yükselmişti. Sendika tarafından gelen son dakika açıklamasıyla birlikte; Türkiye genelinde çok sayıda şehirden ve ilçeden koronavirüs testi pozitif çıkan ya da herhangi bir şekilde şüphesi bulunan eğitim emekçilerine yönelik bilgilerin merkeze gelmeye devam ettiği vurgulandı.
Yayınlanan okul isimlerinin; Pazartesi'den bugüne kadar söz konusu okullarda yer alan öğretmen ve idari kadrodan tanı konulan ya da temaslı çalışanların olduğu okullar olarak öne çıktığı da iletilirken; MEB'in bu okullara yönelik gerekli tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde alması gerektiği, çalışanların sağlığını da riske atmaması gerektiği söylendi. Sorun bulunan ya da sorun bulunduğuna dair iddialar altına imza atılan söz konusu okullara yönelik son durumu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaşması gerektiğinin altı çizildi.
Ankara'da Koronavirüs Tespit Edilen Okullar
Ankara'da koronavirüs tespit edilen okulların listesi aşağıdaki gibi sıralanıyor:
- Ankara Mamak Misket İ.O.
- Ankara Sincan Altınordu Layika Akbilek İ.O.
- Ankara Sincan Selahattin Akbilek A.L.
- Ankara Etimesgut Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk AİHL
- Ankara Mamak 29 Ekim O.O.
- Ankara Mamak Abidin Paşa MTAL
- Ankara Yenimahalle Alparslan A.L.
Türkiye'de Koronavirüs Tespit Edilen Okullar
- Adana Ceyhan İlçe MEM
- Adana Seyhan Mümine Hatun Anaokulu
- Adana Sarıçam Ç.Ü. Anaokulu
- Adana Seyhan Beyazıt O.O.
- Adana Seyhan Fatih Terim A.L.
- Adana Yüreğir Tuğrulbey O.O.
- Ağrı Hamur İlçe MEM
- Amasya Merkez İlyas Köyü İ. Ö. O.
- Amasya Merkez Cumhuriyet Ortaokulu
- Amasya Merkez Kayabaşı İ. Ö. O.
- Amasya Merzifon TOKİ O.O.
- Amasya Merzifon Mehmet Akif Ersoy İ.O.
- Ankara Mamak Misket İ.O.
- Ankara Sincan Altınordu Layika Akbilek İ.O.
- Ankara Sincan Selahattin Akbilek A.L.
- Ankara Etimesgut Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk AİHL
- Ankara Mamak 29 Ekim O.O.
- Ankara Mamak Abidin Paşa MTAL
- Ankara Yenimahalle Alparslan A.L.
- Antalya Kaş Kınık O.O.
- Antalya Kaş Kınık İ.H.L.
- Antalya Muratpaşa Güzeloluk A.L.
- Antalya Kemer Beldibi İ.O./O.O.
- Antalya Konyaaltı Akdeniz A.L.
- Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL
- Antalya Muratpaşa Emel Sevgi Taner İ.O.
- Antalya Kepez İsmail İltemir İ.O.
- Antalya Kepez Prof. İhsan Koz İ.O.
- Aydın Efeler Mimar Sinan MTAL
- Aydın Efeler Av. Cevat Aldemir O.O.
- Aydın Efeler Halide Hatun İ.O.
- Aydın Nazilli Mehmet Akif Ersoy A.L.
- Balıkesir Edremit Avcılar O.O.
- Bartın Kozcağız Ç.P.L.
- Bartın Merkez Cumhuriyet A.L.
- Batman Merkez Fatih A.L.
- Batman Merkez Telekom Anadolu Lisesi
- Batman Merkez Sosyal Bilimler Lisesi
- Batman Gerçüş Koçaklar O.O.
- Çanakkale Ayvacık İ.H.O.
- Denizli Tavas Zeybekler A.L.
- Diyarbakır Yenişehir Rekabet Kurumu A.L.
- Diyarbakır Yenişehir Merkez AİHL
- Diyarbakır Karapınar Ahmedi Hani A.L.
- Diyarbakır Kayapınar Nafiye Şevki Cizrelioğlu O.O.
- Diyarbakır Kayapınar Nazime Tatlıcı İ.O.
- Düzce Akçakoca Atatürk O.O.
- Erzincan Merkez Demirkent Atatürk İ.O.
- Eskişehir Odunpazarı Halk E.M.
- Giresun Bulancak Sabiha Özdemir Anaokulu
- Hakkâri Merkez Karşıyaka İ.O.
- Iğdır Mareşal Fevzi Çakmak O.O.
- Isparta Şehit Mustafa Gözütok O.O.
- Isparta Süleyman Demirel Anaokulu
- İstanbul Bağcılar İstiklal İ.O.
- İstanbul Beşiktaş Şehit Hüseyin Tunç Özel Eğitim O.
- İstanbul Beyoğlu Fındıklı M.T.A. L.
- İstanbul Eyüp Şehit Öğretmenler O.O.
- İstanbul Sultanbeyli Sultan Alparslan M.T.A.L.
- İstanbul Şişli RAM
- İstanbul Ümraniye Evliya Çelebi MTAL
- İzmir Buca Çakabey İ.H.O.
- İzmir Bornova Şehit Ali Güner Yeşilbağ İ.O./O.O.
- İzmir Kemalpaşa Armutlu Veli Üzümcü İ.O.
- Kilis Hürriyet İ.O.
- Kilis Merkez Nar Taneleri Anaokulu
- Kilis Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü
- Kocaeli Darıca Fen L.
- Kocaeli Darıca Dede Korkut İ.O.
- Kocaeli Çayırova Çayırova O.O.
- Kütahya Merkez Mehmet Akif İnan O.O.
- Kütahya Merkez Aysel Selahattin Erkasap S.
- Kütahya Merkez Seyitömer ÇPL.
- Kütahya Tavşanlı Moymul O.O.
- Kütahya Tavşanlı İbni Sina M.T.A.L.
- Kütahya Tavşanlı Nazmi Sarı İ.O.
- Malatya Battalgazi Türk Telekom O.O.B.L.
- Malatya Battalgazi Türkiyem O.O.
- Malatya Yeşilyurt Gazi Lisesi
- Malatya Yeşilyurt Feyzullah Taşkınsoy O.O.
- Malatya Yeşilyurt Yeşilyaka O.O.
- Malatya Yeşilyurt Vali Galip Demirel O.O.
- Malatya Yeşilyurt Toki O.O.
- Mardin Kızıltepe Yolaldı İ.O.
- Mersin Akdeniz RAM
- Mersin Yenişehir Yenişehir İ.O.
- Muğla İl MEM
- Sakarya İl MEM
- Sakarya Adapazarı İlçe MEM
- Samsun Vezirköprü Oymaağaç İ.O.
- Sinop Türkeli M.T.A.L.
- Tokat Merkez Yeşilırmak İ.O.
- Urfa Haliliye Osman Ertüren O. O.
- Urfa Karaköprü İMKB İ.O.
- Urfa Siverek Mehmetçik İ.O.
- Van İpekyolu Zaferler İ.H.O.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.