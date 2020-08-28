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28 Ağu 2020 - 20:17- Yaşam G: 28 Ağu 2020 - 20:51

Ankaralılar Hayatını Kaybediyor! Koronavirüs Kontrolden Çıktı, Dünkü Ölü Sayısı Ağızları Açık Bıraktı!

Ankara ile ilgili koronavirüste kötü haber geldi. Çıkan tablo, büyük endişe yarattı. Fakat buna rağmen hala "halkın sosyal mesafeye uymaması", "maske takmaması" ve tedbirlere kulak asmaması hayrete düşürdü. Bu noktada halk vicdanı olarak şunun unutulmaması gerekiyor ki; siz kaynaklı bir kişiye hastalık bulaşırsa ve bu kişi hayatını kaybederse bunun vicdanı altından ne kadar sürede kalkılabileceği, ya da ömür boyu kalkılıp / kalkılmayacağı düşünülmeli. İşte Türkiye ve Ankara'ya dair tüm veriler..

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, büyük bir özveriyle çalışmalarına devam edip, her fırsatta halkı işin ciddiyetini öğrenmeye davet ederek tedbirlere uymasını istiyor. Bu kapsamda yaptığı son açıklamalara göre  Türkiye genelinde toplam olarak 1.517 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu değer karşısında iyileşenlerin sayısı ise "500" az olarak 1.017 oldu. Dün bir uzman tarafından yapılan açıklamalarda; eğer vaka sayısı iyileşen sayısından fazlaysa; bu durumda "kontrol kaybedilmiştir" denilmişti. Yaklaşık 4 gündür fazla gelen vaka sayısı büyük korku yarattı. Fakat bu korku asla halkı tedbirlere yönlendirmedi. 

Her yerde; TV'lerde, radyolarda, reklam panolarında maskenin önemine değinilse de; ne yazık ki kimse buna önem vermiyor. Vakaları düşürmenin tek yolu; maske takıp, sosyal mesafeye dikkat etmek.

Ankara'da Feci Tablo Korku Saçmaya Devam Ediyor!

Ankara'da Hayat Eve Sığar uygulaması her gün güncellenmeye devam ediyor. Uygulama üzerinden haritaya her bakıldığında tüyler diken diken oluyor. Çünkü neredeyse yaklaşık olarak 24.251 metrekare yüz ölçümü bulunan Ankara'da vakaların "kırmızı" olarak yani yoğun bir şekilde gösterilmediği alan yok. Güneydoğu bölgesini bile bu anlamda sollayan Ankara'da vaka durumları ise şaşırtmaya devam ediyor.

Hastaneler Doldu, Taştı 

Ankara'da H.A. isimli bir koronavirüs hastası; taburcu edilmesinin ardından Haberlerankara.com muhabirlerine özel açıklamalar yaptı. H.A.; hastanelerde neredeyse boş alan olmadığını söyledi. Her geçen gün vakaların hızla arttığını ve bunun halkın bilinçsizliğinden kaynaklandığını aktardı. Kendinin testi de pozitif çıkmadan önce umursamadığını, fakat çok kötü bir hastalık olduğunu; nefes dahi alamadığını belirtti.

Hastanelerde tedavi sürecinden de bahseden H.A.; tedavilerin çok ilgili bir şekilde devam ettiğini ve bununla birlikte filyasyon ekibinin hızlı bir şekilde etki listesi çıkararak müdahale ettiğini açıkladı.

Ankara'da Koronavirüste Son Durum Ne? 

Ankara'da koronavirüste son durum; Hayat Eve Sığar uygulamasına göre çok korkunç. Öyle ki, artış hızına bakılırsa; Türkiye genelinde vefat eden "günlük" 36 kişinin büyük bölümünün Ankara'dan olduğu düşünülüyor. 

Salgın Kontrolden Çıktı mı? Titreten Açıklama

Koronavirüs salgınının artık kontrol altında tutulamadığı ve büyük bir hızla yayıldığı iddia edildi. Bu kapsamda; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan; iyileşen sayısının vaka sayısından az olduğu sürede; salgının kontrolden çıktığının altını çizdi. 

Ankara Koronavirüs Tablosu "KIPKIRMIZI" Oldu!

Ankara, koronavirüste hızla atağa geçen ve çok kötü sonuçların elde edildiği şehir olarak kendini gösteriyor. Bu veriler ise Sağlık Bakanlığı'nın resmi uygulaması olan HAYAT EVE SIĞAR üzerinden alınıyor. Bu noktada; harita geneline bakıldığında KIPKIRMIZI bir renk görünüyor. Bu rengin neyi ifade ettiğini biliyor musunuz? Söyleyelim; "Kırmızı" ne kadar yoğunsa; koronavirüs o denli fazla demektir.

Tablo görsellerini, tüm vatandaşlar GOOGLE PLAY veya APP STORE üzerinden "Hayat Eve Sığar" uygulamasını indirerek görebilir. 

Peki Şimdi Ne Olacak?

Haberlerankara.com editörleri ve yönetimi olarak; okuyucularımıza gazetecilik dilini bir kenara bırakarak samimi bir açıklama yapmak istiyoruz. Lütfen bu açıklamamızı sonuna kadar okuyunuz.

Ülkemizi ve özellikle Ankaramızı tamamıyla etki altına alan, her gün ölümlerin yaşandığı koronavirüs salgınını önemsemeliyiz. Neden önemsemiyoruz? Çünkü bize, yakınımıza veya sevdiğimiz birine henüz bir şey olmadı. Peki, olduğunda da gerçekten önemsememezlik yapabilecek miyiz? 

Bir musibet, bin nasihattan iyidir sözünü hepimiz birçok kez duymuşuzdur. Bu sözü; korona konusunda yaşamayı kimse istemez. Bu tablonun kıpkırmızı olmasına sebep olan BİZLERİZ. Bizlerin umursamazlığı, bizlerin boş bulunması, bizlerin dikkat etmemesi...

Fakat şöyle bir şey var ki; BU TABLOYU TAMAMEN BEYAZA çevirecekler de yine bizleriz. Dikkat edeceğiz, maske takacağız, sosyal mesafeyi önemseyeceğiz, Sağlık Bakanı Koca'nın önerilerini dinleyecek, yetkililerin açıklamalarına kulak asacağız. Ve; BİZLER BU VİRÜSÜ YENECEĞİZ!

HABERLERANKARA.COM ÖZEL HABER | ÖZEL AÇIKLAMA.

28 Ağu 2020 - 20:17 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Bülent - Sokaga çıkma yasağı ne zaman ilan edilecek? Başka çare yok. Olayı ekonomik olarak düşünmeyelim. Para bulunur ama can bulunmaz. Millet olarak fedakarlık yapmamız lazim. Kurallara uyalım ama belli bir sürede kısıtlamalara gidelim.Kimse bu kısıtlamaların arkasinda bir şey aramasın. Saygılarımla.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Ağustos 21:08

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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