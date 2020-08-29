Silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Önceki gün Çeltikler Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan Dağcan E. (25), Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Şahin D'nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.
- Olay
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında husumet bulunan Sabahattin D. (77) ve torunu Şahin D. ile Dağcan E. arasında çıkan silahlı kavgada Sabahattin D. hayatını kaybetmiş, Dağcan E. ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınmış, Şahin D. ise olayın ardından kaçmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.