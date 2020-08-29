Tarla sulama kavgası kanlı bitti! Baba öldü, kızı yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarla sulaması nedeniyle çıkan kavgada, tüfekle vurulan baba öldü, kızı yaralandı.
Çamlı Mahallesi'ne bağlı Karafrenk Yaylası'nda Abdullah K. ile Murat Arslan arasında, tarla sulaması nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah K, Murat Arslan ile kavgaya müdahale etmek isteyen kızı Gönül Arslan'a tüfekle ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Murat Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kızı Gönül Arslan ise ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Abdullah K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.