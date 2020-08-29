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29 Ağu 2020 - 14:49- Belediyeler G: 29 Ağu 2020 - 14:56

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolasıyla bir mesaj yayımladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

''Tarih boyu hürriyet sevdası ile bezenmiş olan milletimizin, vatanımızı işgal edenlere karşı nihai sözü söylediği günün yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.

Milletimiz kendisine dayatılmaya çalışılan esareti reddetmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde onurlu bir kurtuluş mücadelesini birlik ve beraberlik içerisinde vermiş, ezelden beri süregelen bağımsızlık ruhunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Yokluklar içerisinde kazanılan bu zafer, candan ve serden geçenlerin fedakârlıkları ile ortaya konan kutlu bir mücadelenin sonucudur. Bizler için zaferimiz, tarihten geleceğimize tutulan bir ayna, gençlerimize yol gösterecek ve asla sönmeyecek bir meşaledir. 98 yıl önce ağustos ayında Ankara’dan yanan bu ışık, ilelebet vatanımızın üzerinde parlamaya devam edecektir.

Dünyayı sarsan pandemi süreci nedeniyle bu sene “Zafer” ruhunu gözümüzdeki hasret ve yüreğimizdeki coşku ile birlikte yaşayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sergilerimiz, söyleşilerimiz ve konserlerimizle bu coşkuyu ABB TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden evlere taşıyacak bir dizi özel program hazırladık. Başkent’i Ay-yıldızlı bayrağımız, Atatürk posterlerimiz ve Zafer Bayramı afişlerimizle donatarak coşkumuzu kentimizin dört bir tarafına taşıdık. Zorlu pandemi sürecini geride bıraktığımızda, diğer bayramlarımızda söz verdiğim gibi, Zafer Bayramı’mızı da elimizde bayraklarımız, dilimizde marşlarımız, gönlümüzde bağımsızlık sevdamız ile birlikte sokaklarda kutlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, hürriyet ateşimizi yakan ve zaferimizi bizlere armağan eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.''
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29 Ağu 2020 - 14:49 Ankara- Belediyeler

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