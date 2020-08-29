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29 Ağu 2020 - 19:31- Yaşam G: 29 Ağu 2020 - 20:47

Ankara'da Çember Daralıyor, Korkunç Son Yaklaştı! Uzmanlar; Kara Haberi Verdiler... 560 Kişi Öldü

Ankara'da covid-19 salgının etkileri her geçen gün artarak devam ediyor. Türkiye genelinde meydana gelen vaka artışıyla birlikte; Ankara bazındaki vaka artışı kıyaslandığında, Ankara'nın en hızlı vaka artışı yaşayan şehirler arasında ilk sıralarda yer aldığı görülüyor. Her ne kadar direkt olarak bir sayı verilmese de; Hayat Eve Sığar uygulamasında görülen kırmızılıklar; koronavirüsün ne kadar yoğun bir şekilde yayıldığını gösteriyor.

Enver Yılmaz
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Vaka sayısının büyük bir hızla arttığı şehirlerin başında Ankara geliyor. Uzmanlar bu noktada kara haber vererek; çemberin daraldığını ve tehlikenin büyüdüğünü ilettiler. Türkiye'de 1 ay - 2 ay önce "2.dalga" korkusu varken, bugünkü korku "Salgında kontrolü kaybetme korkusu" olmuş durumda. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre; günlerdir vaka sayısı iyileşen sayısını geçtiği için salgında kontrol kaybedildi deniliyor. Fakat bununla ilgili net bir yargı, henüz Fahrettin Koca tarafından verilmedi. Yani; tam anlamıyla salgında kontrolün kaybedildiğini söylemek mümkün değil. Fakat uzmanlara göre; bu gerçekleşti. Peki, Ankara'da çember nasıl daralıyor?

Ankara'da 560 Vefat Var!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına göre, Ankara'da toplam olarak 560 vefat var. On gündeki vefat sayısı ise 133. Günde 10 - 15 hatta salı günü 17 vefat olduğunu; ama aynı gün Türkiye çapında söz konusu sayının 22 olarak verildiğini belirtti. Mansur Yavaş'ın söz konusu açıklamalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

Ankara'da Çember Daralıyor...

Uzmanlara göre, yakın çevresinde koronavirüs vakası görülmeyen birçok kişi; riski henüz kavrayamıyor. Her gün vaka sayısının hızla arttığı şehirlerin başında Ankara geliyor. Ankara Şehir Hastanesi Kordinatör Başkehimi Operatör Doktor Aziz Ahmet Surel, bayramdan sonra vaka sayılarında meydana gelen artışa dikkat çekti. 

Çevre iller ve yurtdışından da hasta kabul ettiklerini belirten Surel, 2 binayı "sadece Covid-19 hastalarına" ayırdıklarını vurguladı. 

Uzmanların yaptığı uyarılara göre Ankara'da çember git gide daralıyor. Fakat bu çember, ilçelerden merkeze doğru şeklinde değil, genel bir daralma şeklinde küçülmeye devam ediyor. Yani her ilçe ve mahalle kendi çemberini oluşturup, daraltıyor. Dolayısıyla büyük çember de daralmış oluyor. Bu noktada belirtilen ilçelerdeki koronavirüs durumları oldukça can yaktı. "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden verilen verilere göre; altta yer alan ilçelerin durumu oldukça vahim.

O İlçelerde Durum Vahim!

Ankara'da sırasıyla,

Akyurt, Çubuk, Polatlı, Haymana, Sincan, Çankaya, Çamlıdere, Yenimahalle, Kahramankazan, Gölbaşı, Pursaklar, Altındağ, Etimesgut, Mamak, Keçiören, Kızılcahamam ilçelerinde durum vahim.

Bu ilçelerin, koronavirüs haritasına göz atıldığında; ekranı tamamıyla bir kırmızılığın; yani yoğun riskin sardığı görülüyor. Bu ilçelerde durum bu şekilde vahimken; Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Şereflikoçhisar ilçelerinde vaka yoğunluğu düşük. 

Korkunç Son Yaklaştı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün vaka açıklamalarına devam ediyor. Açıklanan vakalara göre; sayıda düşüş meydana gelmesi gerekirken aksine her gün artış yaşanıyor ve iyileşen sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark açılıyor. Bu noktada; neler yapılabileceği ise vatandaşların en büyük korkusu haline gelmişken özellikle Twitter'da milyonlarca birey korkunç sonun yaklaştığını iddia ediyor. 

Türkiye'de Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre 29 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'de 1.549 yeni tanı koyuldu, 1.003 kişi iyileşti, 39 kişi vefat etti. Toplam hasta sayısı 267.064'e; iyileşen sayısı 242.812'ye yükseldi. Ölü sayısı 6.284 olurken, ağır hasta sayısı ise 917 oldu. 

Twitter'da Ankara ile ilgili paylaşılan Covid-19 gönderileri aşağıda sıralandığı gibi:

NOT : İLÇELERİN VAKA YOĞUNLUK HARİTALARI HABERİN EN ALTINDA YER ALMAKTADIR.

Ankara'da İlçelerin Yoğunluk Haritası 

29 Ağu 2020 - 19:31 Ankara- Yaşam

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