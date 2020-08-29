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29 Ağu 2020 - 21:54- Siyaset G: 29 Ağu 2020 - 22:26

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan Ege'de kara sularını 12 mile çıkaramaz, bu savaş nedenidir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir."
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon kanalında, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir" ifadelerini kullandı.

29 Ağu 2020 - 21:54 AA Ankara- Siyaset

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