Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan Ege'de kara sularını 12 mile çıkaramaz, bu savaş nedenidir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunan kara suları) Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon kanalında, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.