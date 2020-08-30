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30 Ağu 2020 - 18:36- Dünya G: 30 Ağu 2020 - 18:38

Kovid-19 Avrasya ülkelerinde etkisini sürdürüyor! Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da son durum ne?

Son 24 saatte Moldova'da 296, Belarus'ta 164, Azerbaycan'da 135 vaka görüldü. İşte Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan ülkelerinde son 24 saatte yaşanan koronavirüs gelişmeleri haber detayında..
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Moldova, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 296 artarak 36 bin 700’e, ölü sayısı 2 artışla 992’ye çıktı.

365 kişinin taburcu olmasıyla sağlığına kavuşanların sayısı 25 bin 504’e ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam vaka sayısı 8 artarak 1879’a yükseldi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül’e kadar uzatıldığı ülkede, 31 binden fazla kişi gözaltında tutuluyor.

- Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 164 artarak 71 bin 687’ye, ölü sayısının 5 artışla 676’ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 245 kişi sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının sayısının 70 bin 452 olduğu kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 559 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 36 bin 309'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 127 artarak 33 bin 703'e ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 531 oldu.

Bugüne kadar 917 bin 27 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 75 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 121 artarak 41 bin 424'e, ölü sayısının 2 artarak 313'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 296 artarak 38 bin 655'e çıktığı ve hastaların yüzde 93’ünün iyileştiği aktarıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 456 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

- Gürcistan

Gürcistan Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze’nin korumasında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından izole edildiği belirtildi.

Açıklamada, Talakvadze ile ailesine yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 1510 kişinin hastalığa yakalandığı ülkede 1221 hasta iyileşmişti.

Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 5 bin 524 kişi karantinada, 221 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

30 Ağu 2020 - 18:36 AA Ankara- Dünya

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