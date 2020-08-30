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30 Ağu 2020 - 22:16- Gündem G: 30 Ağu 2020 - 22:26

Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına sert tepki.

Dışişleri Bakanlığı: "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz."
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Dışişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun ( Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." denildi..

Dışişleri Bakanlığı: "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun (Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri sevkiyat yapması) amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz."

30 Ağu 2020 - 22:16 AA Ankara- Gündem

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