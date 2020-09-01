Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü!

Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan E.S. (25) ile eşi Zeynep S. (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.S, Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin 5 ay önce evlendiği öğrenildi.