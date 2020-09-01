Alınan tüm önlem ve yapılan tüm uyarılara rağmen bu konuda hassasiyetin beklenildiği seviyelere ulaşmaması sonucu durum daha da kritik bir hal almakta. Salgının başladığı ilk dönem daha dikkatli ve hassas davranan vatandaşlar zamanla bu durumdan sıkılarak tedbiri elden bırakıyor. Hal böyle olunca da vaka ve ölüm sayıları istenilen seviyelere bir türlü indirilemiyor. Yapılan araştırmalar sonucu bazı il ve ilçeler vaka ve ölüm sayısında başı çekiyor. Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler...

Koronavirüs salgınının artarak yayıldığı açıklanan listenin ilk sıralarında Başkent Ankara'da yer almakta. Ancak özellikle bazı ilçelerde durum diğerlerine nazaran daha kritik seviyelere ulaşmış durumda. Eldeki verilere göre Ankara'nın bu ilçelerinde durum çok daha kritik bir hal almış durumda. Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler...



Herkeste oluşan ''Bize bulaşmaz'' yanılgısı işleri daha da kötü hale getirmiş durumda. Bu yanılgının sonucu virüs en yakınımıza kadar ulaşmış durumda. Özellikle son dönemde hiç duymadığımız kadar ölüm ve vaka sayısı duymaktayız. Eş, dost akraba, komşu, arkadaş... Hiç beklenmedik yerlerden gelen bu üzücü haberler insanları psikolojik olarak fazlasıyla yıpratmakta. Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler...



Başkent Ankara'nın en riskli bölgeleri ise belli oldu! Elde edilen bilgilere göre en çok risk taşıyan bölgeleri sizler için sıraladık. İşte o ilçeler :



Etlik

Keçiören

Mamak

Çankaya

Altındağ



İşte bu ilçeler başkent Ankara'da, haritada en riskli bölgeler oldu.