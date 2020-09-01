Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu…

Bu ilçelerde ikamet eden kişilerin son derece dikkatli olmaları gerekiyor. Maske ve sosyal mesafeye uymamanın bedeli, ölümler ve yeni vakalarla oldukça ağır bir şekilde ödeniyor. Salgında kontrolün kaybedildiğine yönelik iddialar; doktorlar tarafından sık sık dile getirilerek; kış aylarına yönelik çok önemli önlemler planlandığı Internethaber tarafından paylaşıldı. Buna göre Ankara’da ve bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yeni Yasaklar Geliyor

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısının oldukça yüksek seviyelere çıktığı şehirleri konu alarak önemli açıklamalar altına imzasını attı. Bu çerçeve dahilinde Orta ve Güneydoğu Anadolu, en fazla artış yaşanan bölgeler olarak adından bahsettirken en fazla artış yaşanan şehir ise ANKARA oldu.

Koronavirüs salgınında ilk dalga tekrardan ZİRVE noktasına ulaşırken vaka artışını engelleyebilmek için yeni yasaklar gündeme geldi.

Yaz tatilinde sona gelinmesiyle birlikte büyük şehirlerin tamamında kırmızı alarm verildi ve kış önlemleri gündeme geldi. Önlemler, önceki önlemlere göre farklı bir şekilde öne çıktı. Çünkü tüm Türkiye’de birden bire hayatı durdurmak yerine, hareketliliği daha yavaşlatacak; sistematik önlemler oluşturulması kararı verildi.

Türkiye’de artık, 81 ilde aynı anda herhangi bir şekilde yasaklama getirilmeyecek. Yasaklar şehir şehir uygulanacak. Bununla birlikte Ankara’da ve birçok şehirde 65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençlere yönelik de yeni yasakların etki göstermesi bekleniyor.

Ankara’da ilkokulların yüz yüze eğitime bağlanması gündeme gelirken, üniversiteler için böyle bir durumun henüz söz konusu olmadığı da açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalara göre; Ankara, koronavirüste 16 milyon nüfuslu İstanbul’u dahi solladı. İstanbul’un güncel olarak çok kontrollü olduğu ve ciddi miktarda artış olmadığı söylendi.

Sağlık Bakanı Koca’nın bilgilerine göre; son dönemde en fazla artış yaşanan şehir ANKARA oldu. Sadece Ankara değil, Ankara ile birlikte Kayseri başta olmak üzere konya, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van ve Ağrı da artış meydana gelen şehirler olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Mersin ile Manisa bölgesinde de bir artış var. Fakat Mersin ile Manisa’da korona durumu, özellikle Ankara ile kıyaslandığında çok daha kontrollü.

Birkaç gündür de; zirveye oynayan Gaziantep’te dahi düşüş yaşanırken, Ankara’da düşüş yaşanmaması büyük tepki uyandırdı.

Ankara’da Uygulanacak Yeni Yasaklar

Sonbahar ve kış aylarında uygulanması beklenen Ankara ile ilgili yeni yasaklar şu şekilde kendini gösteriyor. Bu yasaklara uyulmayanlara ise yüksek miktarda ceza uygulaması yapılacağı ifade ediliyor.

Blok yasak uygulaması tamamıyla sona erecek. Yasaklar tamamıyla bölgesel bazda koyulacak. Nerede bir problem görülüyor, neredeki vaka sayısı artıyorsa; orası tamamıyla izole dilecek. İşyerleri ve dükkanlar; durum ne olursa olsun kapatılmayacak ve faaliyetlerine devam edecek.

Ankara ve diğer şehirlerdeki durumlara bağlı olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilebilecek.

Hareketliliği engelleyecek olan kararlar verilecek. Bu kapsamda 65 yaş üstündeki üniversite öğrencileriyle ilgili kararlar oldukça etkili bir şekilde kendini gösterecek. 65 yaş ve üzerindeki gruplar için belirli alanların içerisine girememe yasağı devam edecek. Yani bu yaş grubundakiler her alana giriş yapamayacak. Onların binecekleri otobüs, gidecekleri parkın ayrı olması gibi yaklaşımlar altına imza atılacak.

Dışarıdaki hareketliliği gruplara ayırma politikası altına imza atılacak. Ara kesmelerin uygulaması gerçekleştirilerek virüsün birinden bir diğerine atlamasının da önüne geçilmiş olacak.

Ankara’da Okullarda Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

Koronavirüs konusunda en önemli karar ise okullarla ilgili olacak. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, yani yüz yüze eğitimin başlaması; kronik rahatsızlığı bulunanların evde eğitimlerine devam etmesi, üst sınıflar için ise sadece 8 ve 12.sınıfların okula gitmesine son derece sıcak bir şekilde bakılıyor. Yani buna göre Ankara ve birkaç şehirde; 8 ila 12. Sınıfların okula gitmesine, üniversitelerin açılmamasına karar verilecek gibi duruyor.