Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu

Ankara’da Hangi Okullar Açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir takım önemli açıklamalar altına imza attı. Koca’nın yaptığı önemli açıklamalara göre, Ankara; koronavirüste zirveyi gören şehir oldu. Gaziantep’i, İstanbul’u ve daha birçok vaka yoğunluğu oldukça yüksek olan şehri sollayan ANKARA’da; koronavirüse dair yeni önlemler hem İçişleri Bakanlığı, hem Valilik, hem de Sağlık Bakanlığı tarafından alınıyor.

Koronavirüs vakalarındaki artış hızlı bir şekilde yükselişini sürdürüyorken; Sağlık Bakanı Koca, en fazla artış olan şehirlere ve burada alınacak önlemlere dair açıklamalar altına imza attı. Koronavirüs salgınında ulusal çapta kontrolün kaybedildiğine dair uzman açıklamaları her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor. Bu noktada da uyarıların ardı arkası kesilmiyor.

Uyarılar bir yandan hızla devam ederken; kış aylarında alınacak önlemler, okulların durumu, yasaklar neler olacak? Gibi sorular da yavaş yavaş belirli olmaya devam ediyor.

Ankara’da; toplantılarda ilköğretimde yüz yüze eğitimin başlaması, kronik rahatsızlığı bulunan ilköğretim öğrencilerinin tespit edilerek bunların evlerinde eğitimlerine devam etmesi kararı alındığı iddia ediliyor. Tabi sadece bununla sınırlı değil, aynı zamanda 8 ve 12. Sınıfların da kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime giderek; sınavlarına daha iyi hazırlanmaları düşünülüyor.

Üniversiteler ile ilgili ise; herhangi bir gündem söz konusu değil. Planlar arasına dahi alınmayan üniversitelerin son durumu; 8 milyonluk bir öğrenci kitlesi düşünüldüğünde tahmin edilmesi zor bir olay değil. 8 milyon öğrenci, üniversitelerin açılmasıyla birlikte 81 şehrin tamamında çok yoğun bir hareket oluşturacak, dolayısyla vaka sayısı hızla tırmanacak. Bunun kontrol altına alınamayacağı düşüncesi sebebiyle, özellikle kısa dönemde üniversitelerin açılmasına imkansız gözle bakılıyor.

Ankara’da Yeni Yasaklar Uygulanacak!

Koronavirüs’te zirveyi görmeyi başaran (!) Ankara’da yeni yasaklar gündemde. Sonbahar ve kış aylarında uygulanacak olan “olası” yasaklar şu şekilde sıralanmakta. Bu yasaklara uymayanlar ise, önceki dönemlerde olduğu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya gelecek.