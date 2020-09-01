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01 Eyl 2020 - 20:51- Yaşam G: 01 Eyl 2020 - 21:06

Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla...

Ankara'da şok eden bir olay yaşandı. Koronavirüsle ilgili ortaya atılan iddia "yok artık" dedirtti. Haberlerankara.com mail adresine gelen itirafta; talihsiz bir kadının yaşadıkları tüyleri diken diken etti. Koronavirüsü bahane ederek karantinada olduğunu söyleyen ve eşiyle çocuğunu bırakıp, başka bir kadında 14 gün kalan koca; yaptığı yetmezmiş gibi eşine kabusu yaşattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Ankara'da C.P isimli bir kadın; Haberlerankara.com mail adresine bazı itiraflarda bulundu. Dert dökmek istediğini söyleyen kadın, insanlardan gelecek dönütlerle ruhsal anlamda destek bulabileceğini söyledi. C.P. isimli kadın, polis ekiplerine bildirip; boşanma davası için hazırlıklarla başladığı notunu düştükten sonra; Kocası K.P.'nin ilk olarak koronavirüs testi olduğunu ve bu testin sonucunun pozitif çıktığını söylediğini; sonrasında da 14 günlük karantina ve tedavi sürecine gireceğini anlattığını belirtti.

Bunun üzerine son derece panik olduğunu, kronik rahatsızlıkları olduğu için de eşinden uzak kaldığını; eşinin de "senin kronik rahatsızlıkların var, ben hastanede kalacağım" dediğini, bunun üzerine inanarak 14 gün eşinden uzak kaldığını söyledi. 

Eşinin, tam 14 gündür tedavi altında olduğunu düşünen C.P; eşinden gelen telefonla hastalığın iyileştiğini ve artık eve gelebileceğini duyduğunu, bunun üzerine büyük bir sevinç çığlığı atarak hemen pasta - börekler yaptığını; fakat telefonun kapanmasının ardından geçen 30 dakikada çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

C.P.'nin paylaştığı bilgilere göre; eşinin tedavi sürecinin bittiği günün sabahı telefonuna P.L isimli bir kadından; 2 farklı fotoğraf gönderildi. Gönderilen fotoğraflarda ise talihsiz kadının eşi K.P.; söz konusu P.L.'nin kucağında uzanıyordu. P.L. isimli kadın; K.P. ile uzun süredir birlikte olduklarını C.P.'ye belirtirken, kocasının kendini aldattığını, artık metres muamelesi gördüğünü düşündüğünden dolayı da bu fotoğrafları atarak anlatmak zorunda kaldığını söyledi.

Facia...

C.P., gördüğü fotoğraflarla birlikte hemen eşini aradı, eşi "eve geliyorum, her şeyi anlatacağım" dedi. Eve geldikten sonra yaşanan tartışmada; kendisine iftira attığını, bunun yalan olduğunu, fotomontaj yöntemleriyle bu fotoğrafları üreterek bahane ürettiğini öne sürdü ve şiddet uyguladı. Birçok tehdit savurarak "bu evde facia olur C." dediğini iletti. Bunun üzerine C.P. ise 2. kez sarsıldı ve kapıyı çarparak baba evine gitti. 

Hem aldatılan, hem de şiddet gören kadın yaşadığı olayın çok fazla canını acıttığını, babasıyla birlikte karakola gittiğini ve ifade verdiğini, en yakın zamanda da boşanma davası açacağını; eşinin ve bu tarz erkeklerin tamamının ahlaksız olduğunu söyledi. 

01 Eyl 2020 - 20:51 - Yaşam

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