Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Eyl 2020 - 11:22- Asayiş G: 02 Eyl 2020 - 11:23

Üç çocuk annesi kadın eski komşusu tarafından katledilmişti! Katil zanlısı ormanlık alanda...

Kütahya'da eski komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ve ormanlık alanda saklanırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kütahya'da eski komşusunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan ve ormanlık alanda saklanırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sibel Şirin'in evinin önünde öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında aranan Bülent K'nin (41), Altıntaş ilçesi Oysu köyü civarında bulunduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda saklanırken gözaltına alınan katil zanlısı Bülent K, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelinin ifadesinde, cinayeti işledikten sonra yaya olarak kaçtığını, hiç durmadan yürüyerek 60 kilometre uzaklıktaki kendi köyü olan Oysu'ya gittiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya'da 31 Ağustos'ta, Fuatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Sibel Şirin (32) yaşamını yitirmişti. Borç meselesi yüzünden cinayeti işlediği iddia edilen, kadının eski komşusu Bülent K'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Gaziosmanpaşa'daki cinayetin zanlıları tutuklandı mask
Gaziosmanpaşa'daki cinayetin zanlıları tutuklandı
Çocuğu dağa kaçırılan aileler sessiz kalan HDP'ye tepki gösterdi mask
Çocuğu dağa kaçırılan aileler sessiz kalan HDP'ye tepki gösterdi
Bir polis ile güvenlik görevlisine saldırı! mask
Bir polis ile güvenlik görevlisine saldırı!
İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmalarıyla Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" mask
İçişleri Bakanlığı: "İkna çalışmalarıyla Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu"
Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 29 gözaltı mask
Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 29 gözaltı
Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu mask
Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü! mask
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü!
İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga! mask
İki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga!
İnanılmaz görüntüler! Bekçi ile polis birbirine girdi! Kavganın sebebi neydi? mask
İnanılmaz görüntüler! Bekçi ile polis birbirine girdi! Kavganın sebebi neydi?
Kaza kurşunu! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından başından vuruldu mask
Kaza kurşunu! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı tarafından başından vuruldu

02 Eyl 2020 - 11:22 AA Kütahya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 29 gözaltı mask
Eş zamanlı tefecilik operasyonu: 29 gözaltı
Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu mask
Kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü! mask
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü!
İnanılmaz görüntüler! Bekçi ile polis birbirine girdi! Kavganın sebebi neydi? mask
İnanılmaz görüntüler! Bekçi ile polis birbirine girdi! Kavganın sebebi neydi?
230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi mask
230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi
Kaza mı, cinayet mi? Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen muhtar gözaltına alındı mask
Kaza mı, cinayet mi? Ağabeyini öldürdüğü iddia edilen muhtar gözaltına alındı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu… mask
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu…
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla... mask
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla...
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi mask
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu mask
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu
Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler... mask
Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler...
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü! mask
Mersin'de Vahşet! 17 yaşındaki eşini öldürdü!

GALERİ

Bursa'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi mask
Bursa'da feci kaza! Tırla çarpışan otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi
Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020 mask
Altın fiyatlarında son durum! Düşüşe geçti - 2 Eylül 2020
Masterchef'de şok sözler! ''Karşı takımda bizi destekleyenler var'' mask
Masterchef'de şok sözler! ''Karşı takımda bizi destekleyenler var''
ABB Başkanı Yavaş, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu mask
ABB Başkanı Yavaş, Nallıhan'daki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
İguananın sindirim problemi “sevgiyle” tedavi edildi - Ankara mask
İguananın sindirim problemi “sevgiyle” tedavi edildi - Ankara
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül 2020 mask
Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül 2020
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL