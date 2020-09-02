Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Eyl 2020 - 20:11- Gündem G: 02 Eyl 2020 - 20:29

Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu

Son Dakika : Bakan Koca Bilim kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Koronavirüsten 45 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 1596
mask

Son Dakika : Bakan Koca Bilim kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye'de 02 Ağostos 2020 vaka sayıları açıklandı. Koronavirüsten 45 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 1596. Koca: "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var"

Koca: "(Filyasyon) Konya'da 460, Şanlıurfa'da 200, Mardin'de 111, Diyarbakır'da 370, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 120 ekip sahada"

İşte önemli açıklamaların Başlıkları

Koca: "Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik"

Koca: "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi."

Koca: "Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor."

Sağlık Bakanı Koca: "Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor."

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor."

Sağlık Bakanı Koca: "(HES kodu uygulaması) Kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır."

02 Eyl 2020 - 20:11 Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Abdullah Gül'ü eleştiren ünlü gazetecinin Halk Tv'de ki görevine son verildi! mask
Abdullah Gül'ü eleştiren ünlü gazetecinin Halk Tv'de ki görevine son verildi!
Sen Çal Kapımı Antalya'da hangi otelde çekildi? İşte çok merak edilen o otel! mask
Sen Çal Kapımı Antalya'da hangi otelde çekildi? İşte çok merak edilen o otel!
Doya Doya Moda 2 Eylül günün birincisi kim oldu? Jüri üyeleri şok oldu! mask
Doya Doya Moda 2 Eylül günün birincisi kim oldu? Jüri üyeleri şok oldu!
Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması için başvurular başladı mask
Yeşilay Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması için başvurular başladı
Müge Anlı'daki Gülsüm Çınar olayında şok açıklama! ''Erkektir yapar, muska bozulur geçer'' mask
Müge Anlı'daki Gülsüm Çınar olayında şok açıklama! ''Erkektir yapar, muska bozulur geçer''
Müge Anlı Türkiye Gündemine bomba gibi düştü! O Kadının sözleri ortalığı ayağa kaldırdı! mask
Müge Anlı Türkiye Gündemine bomba gibi düştü! O Kadının sözleri ortalığı ayağa kaldırdı!
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu… mask
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu…
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla... mask
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla...
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı? mask
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı?
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi mask
Çankırı'da yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu mask
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu
Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler... mask
Ankara'nın Bu ilçelerine gidecekler ve yaşayanlar Dikkat! İşte Ankara'da En Riskli İlçeler...

GALERİ

Jet skiyle kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden "gezintiye çıktık" savunması mask
Jet skiyle kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden "gezintiye çıktık" savunması
Tatilcilerin tercihi "UNESCO tescilli" Kızkalesi oldu mask
Tatilcilerin tercihi "UNESCO tescilli" Kızkalesi oldu
Kayseri'de 30 Ağustos'ta tek başına şehitliği ziyaret eden Ahmet'e hediye forma mask
Kayseri'de 30 Ağustos'ta tek başına şehitliği ziyaret eden Ahmet'e hediye forma
Karadeniz'de tezgahlarda palamut BEREKETİ - Video Haber mask
Karadeniz'de tezgahlarda palamut BEREKETİ - Video Haber
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi mask
PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Belediye önündeki cinayet olayında flaş gelişme! mask
Belediye önündeki cinayet olayında flaş gelişme!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL