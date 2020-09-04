Haberler Ankara Haberler Ankara
04 Eyl 2020 - 11:23- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 11:24

Bilkent Center Global RLI Ödülleri 2020'de “En İyi Alışveriş Merkezi Renovasyonu” ödülünü aldı

Bilkent Holding'in önde gelen şirketlerinden Tepe Emlak Yatırım'ın yönetiminde olan Bilkent Center, dünya perakende ve eğlence sektörünün en prestijli ödüllerinden olan, 10 ülkeden 75'e yakın projenin değerlendirildiği Global RLI Ödülleri 2020'de “En İyi Alışveriş Merkezi Renovasyonu” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Tepe Emlak Yatırım'ın yönetiminde yenilenerek birkaç markayı bünyesine dahil eden Bilkent Center, İngiltere'nin en saygın küresel dergilerinden Retail and Leisure International tarafından ödüle layık görüldü. Bilkent Center, dünyanın dört bir yanındaki en vizyoner ve en satın, perakende ve eğlence konseptlerini ödüllendirmek için düzenlenen Global RLI Awards 2020'de “En İyi Alışveriş Merkezi Renovasyonu” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Pandemi nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Bozan, 10 ülkeden 75'e yakın proje değerlendirildiği Global RLI Ödülleri 2020'de Bilkent Center ile bu ödülü kazanmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti. Bozan, projede yer alan takım arkadaşlarının çok emek verdiğini söyleyerek, ödülü tüm çalışma arkadaşları için kabul dile dile getirdi.

Bilkent Center yakın yazın, Ankara Kahve Festivali ile 4 kategoride platin ödül Hermes Yaratıcı Ödülleri , 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile “Özel Etkinlik” kategorisinde platin ödülleri MarCom Ödülleri , renovasyon projesi ile “Ticari Yenileme / Geliştirme” ve “Perakende Mimarisi ”Kategorilerinde 2 ayrı ödül ödülü European Property Awards 'ın ardından, Global RLI Awards 2020 ile global ölçekteki başarısını taçlandırmış oldu.

04 Eyl 2020 - 11:23 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Normalleşme desteği kimlere verilecek? İşte başvuru şartları! mask
Normalleşme desteği kimlere verilecek? İşte başvuru şartları!
Demir korkuluk saplanan kediyi itfaiye kurtardı mask
Demir korkuluk saplanan kediyi itfaiye kurtardı
RTÜK'ten, flaş Netflix kararı mask
RTÜK'ten, flaş Netflix kararı
Masterchef Celal Kimdir? Kimin arkadaşı çıktı? İnstagram hesabını görenler şaşırdı! İşte İnstagram hesabı! mask
Masterchef Celal Kimdir? Kimin arkadaşı çıktı? İnstagram hesabını görenler şaşırdı! İşte İnstagram hesabı!
Esra Erol 3 Eylül 2020 izle! - Esra Erol 3 Eylül 2020 canlı izle! mask
Esra Erol 3 Eylül 2020 izle! - Esra Erol 3 Eylül 2020 canlı izle!
Adalet Bakanı Gül: ''Nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz" mask
Adalet Bakanı Gül: ''Nefretin, ırkçılığın, ayrımcılığın üstesinden gelebiliriz"
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu… mask
Ankara’da Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı, Üniversiteler Açılmayacak! Koronavirüste Lider Şehir Oldu…
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı? mask
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı?
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla... mask
Ankara'da Koronavirüs; Aile Faciasını Beraberinde Getirdi! Karısına Karantinada Olduğunu Söyleyip, Başka Kadınla...
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! mask
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı!
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu mask
Ankara’da Okullar Açılıyor! Son Dakika Kararı Verildi, İşte Açılacak Okullar! Formül Belli Oldu
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu mask
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu

GALERİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükosmanoğlu: "Maske takmayanlar karantinaya alınmalı" mask
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Küçükosmanoğlu: "Maske takmayanlar karantinaya alınmalı"
Yenimahalle'de Kağıt Toplayıcılarına Operasyon: 160 araca el koyuldu - Ankara mask
Yenimahalle'de Kağıt Toplayıcılarına Operasyon: 160 araca el koyuldu - Ankara
Koluna Çukur dövmesi yaptıran genç, dövmeciyi çıldırttı! ''Beni Yamaç abi gönderdi' mask
Koluna Çukur dövmesi yaptıran genç, dövmeciyi çıldırttı! ''Beni Yamaç abi gönderdi'
Ankara'da ücretsiz sünnet başvuruları devam ediyor! İşte başvuru adresleri mask
Ankara'da ücretsiz sünnet başvuruları devam ediyor! İşte başvuru adresleri
Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara sıcacık ikram - Ankara mask
Mamak Belediyesi’nden vatandaşlara sıcacık ikram - Ankara
Adana'da "nitelikli zimmet" operasyonu: 2'si kadın, 6 gözaltı mask
Adana'da "nitelikli zimmet" operasyonu: 2'si kadın, 6 gözaltı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL