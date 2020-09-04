Bilkent Center Global RLI Ödülleri 2020'de “En İyi Alışveriş Merkezi Renovasyonu” ödülünü aldı

Tepe Emlak Yatırım'ın yönetiminde yenilenerek birkaç markayı bünyesine dahil eden Bilkent Center, İngiltere'nin en saygın küresel dergilerinden Retail and Leisure International tarafından ödüle layık görüldü. Bilkent Center, dünyanın dört bir yanındaki en vizyoner ve en satın, perakende ve eğlence konseptlerini ödüllendirmek için düzenlenen Global RLI Awards 2020'de “En İyi Alışveriş Merkezi Renovasyonu” kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Pandemi nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Bozan, 10 ülkeden 75'e yakın proje değerlendirildiği Global RLI Ödülleri 2020'de Bilkent Center ile bu ödülü kazanmaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını ifade etti. Bozan, projede yer alan takım arkadaşlarının çok emek verdiğini söyleyerek, ödülü tüm çalışma arkadaşları için kabul dile dile getirdi.

Bilkent Center yakın yazın, Ankara Kahve Festivali ile 4 kategoride platin ödül Hermes Yaratıcı Ödülleri , 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ile “Özel Etkinlik” kategorisinde platin ödülleri MarCom Ödülleri , renovasyon projesi ile “Ticari Yenileme / Geliştirme” ve “Perakende Mimarisi ”Kategorilerinde 2 ayrı ödül ödülü European Property Awards 'ın ardından, Global RLI Awards 2020 ile global ölçekteki başarısını taçlandırmış oldu.