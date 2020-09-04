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04 Eyl 2020 - 19:41- Yaşam G: 04 Eyl 2020 - 19:55

Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi

Vaka artışının zirvede olduğu Ankara'da; Birgün'den İsmail ARI tarafından yapılan iddialara göre; "VIP Koronavirüs hastası" dönemi başladı. Filyasyon ekiplerinde çalışan emekçilerin; sağlık müdürlüğünün kendilerini arayarak, VIP hasta var öncelikle onlara gidip, onlardan sürüntü alacaksınız dediklerini iddia eden Arı, semptomu olmayan ve algoritmaya uymayan kişilere dahi test yapıldığını öne sürdü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Sağlık Bakanı Koca'nın en hızlı vaka artışı yaşayan şehrin Ankara olduğuna dair yaptığı açıklamanın sonrasında, Ankara'da virüsün en yoğun şekilde görüldüğü ilçelerden  Çankaya, Keçiören ve Sincan'daki filyasyon ekiplerinde görev yapmakta olan sağlık personellerinin Birgün'e konuştuğunu iddia eden İsmail Arı, Anakra'da koronavirüste VIP hasta dönemi başladığını, bu kişilere belirlenen algoritmaya uymamasına ve hiçbir semptom göstermemesine rağmen test yaptıklarını söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan filyasyon ekibinde tam 5 aydan beri görev yaptığı söylenen bir diş hekiminin, AK Parti'den torpilli olan ve VIP hasta adı verilen kişilerin, önce Sağlık Bakanlığı'ndan ya da ilçe sağlık müdürlüğünden birilerine ulaştığını; Ardından ise Sağlık Müdürlüğünün de kendilerini arayarak "Öncelikli, VIP Hasta var. Gidip sürüntü alacaksınız." diyor; dediğini iddia etti.

Söz konusu diş hekiminin bu bahse konu olan hastalara, siz kimsiniz diye soramadıklarını, hatta birçok VIP hasta adı verilen şahsın, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği algoritmaya uymadığını ya da semptom göstermediğini, bunu söylediklerinde ise il sağlık müdürlüğünün "sürüntü alacaksınız" dediğini anlattığını iddia etti.

5 Ayda 1 Test Yapılmadı

Her gün çok fazla pozitif vakayla temas halinde olduğunu ama bugüne kadar kendisine hiçbir şekilde test yapılmadığını, ama bazılarının 1 ayda 8 kez test yaptırabildiğini söylediğini iddia ettiği diş hekiminin; Dinlenme hakkının olmadığını ve izinlerin kaldırıldığını; N95 maskeye dahi sahip olmadıklarını, iki kat maske ve koruyucu ekipmanlarla Ankara'nın baş döndüren sıcağında, enfeksiyon riski olduğundan dolayı kliması dahi çalıştırılmayan bir araç içerisinde saatler boyunca gezdiklerini, ev ev dolandıklarını ve Akşam'ın 10'una kadar çalıştıklarını söylediğini belirtti.

1 Maskeyle 3 Gün 

Sincan'da görev yapan farklı birine ulaştığını da öne süren Birgün'den İsmail Arı, bir diğer diş hekiminin ise; kendisinin covid-19 başladığından beri filyasyon ekibinde olduğunu fakat talep edilmesine rağmen kendilerine test yapılmadıklarını iddia ettiğini aktardı.

Geçen filyasyon ekibinde bir arkadaşlarının rahatsızlandığını iddia ettiğini ve test yaptırmak istediğini söylediğini, yetkililerin ise "testi kendi imkanınla yaptır" cevabı verdiğini söylediğini belirtti. Hiçbir değerleri olmadığını, dün de bir mesaj yayınlandığını ve bir N95 maskeyle 3 gün geçirmelerini söylediklerini; N95 maske kullanım süresinin maksimum 12 saat olduğunu, normalde her gün ayrı bir maske kullandıklarını ve artık 3 günde bir verileceği söylendiğini, bizden daha fazla istemeyin, düzgün kullanın ve havalandırın açıklaması geldiğini iddialarına ekledi. 

04 Eyl 2020 - 19:41 Ankara- Yaşam

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