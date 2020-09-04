MasterChef Türkiye'de Yer Yerinden Oynadı! O İsim İntikamını Çok Sert Alarak Her Şeyi Ortaya Çıkardı

Masterchef Türkiye'de elenmekten çok ince bir noktayla kurtulan, şeflerden aldığı destekle birlikte yarışma için henüz yeterli seviyede olmadığı görüşünde ortak kılınsa da sonuna kadar mücadelesini devam ettiren Celal Sarıgül, stüdyodaki açıklamasıyla birlikte izleyenlere ve o esnada stüdyoda olanlara soğuk duş etkisi yaşattı.

Masterchef Türkiye'de hem azmi hem de inancıyla başarısını her geçen bir tık daha üst kulvara taşıyıp, jüri üyelerinin karşısında son derece elit tabak sunarak takım kaptanı olmayı başaran Sarıgül, stüdyoda söz alarak takımının durumuyla ilgili değerlendirmeler yaptı. Bu değerlendirmeler esnasında olay sözler söyledi.

Masterchef Türkiye yarışmacısı olan Celal Sarıgül, takımının durumunun son derece iyi olduğunun özellikle altını çizip, moral açısından son derece yüksekte olduklarını söyledi. Bununla birlikte çok güzel bir ekip çalışması gerçekleştirdiklerini idle getiren Sarıgül, konsantre olduklarını ve herhangi bir şekilde rehavete kapılmadan özverili bir şekilde takım oyununu alarak tekrardan kazanacaklarını düşündüklerini söyledi.

Gerçekleştirdiği bu açıklamalara kadar her şey eksiksiz bir şekilde yolunda giderken bir anda herkesi şok edecek açıklamaya imza atan Sarıgül, karşı takımdan sayı olarak da üstün olduklarını düşündüklerini dile getirdi. Bu şekilde ifadele yer vermesiyle birlikte akıllarda çok fazla soru işareti oluşturdu.

Sarıgül'ün söylediklerini duyunca yüz ifadesi değişen Mehmet şef, "ne anlamda?" Sorusunu yönetlti. "Karşı takımdan da bizi destekleyenler var şef" cevabını alınca bir kez daha şok oldu ve "sen ne dediğinin farkında mısın?" diyerek sert bir çıkışta bulundu. Yarışmacılar bu yarışmacının kim olduğunu kendi aralarında sorgularken, söz konusu ismin Duygu olduğu ortaya çıktı.

Celal Sarıgül Kimdir?

Celal 1994 yılında hayata gözlerini açmıştır. Aslen Antalyalı'dır ve Kıbrıs'ta ikamet etmektedir Spora son derece yatkın olan Cemal, yaklaşık olarak 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçı olarak hizmet veriyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtım videosunun ön planda adı sıkça duyulan Celal Sarogül,her zaman buranın hayalini kurduğunu ve burada kalıcı olduğunu düşündüğünü iletti.