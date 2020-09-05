Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Eyl 2020 - 14:53- Yaşam G: 05 Eyl 2020 - 15:11

Masterchef'le İlgili Esrarengiz Gerçek Ortaya Çıktı! Türk Milleti Neden Bu Kadar İzliyor? İşte o bilinçaltı...

Yapımcı koltuğunda medya devi Acun Ilıcalı'nın oturduğu, Türkiye'nin en yenilikçi televizyon kanalı olan TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye 2020, her bölümde ayrı ayrı yapılan ve büyük bir özen verilen lezzetli / oldukça teknik yemeklerin yanında reytinglerde gösterdiği son derece büyük başarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu konuyla ilgili Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir den açıklama geldi. İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Öza Şendir, Z kuşağından çalışma arkadaşları ve özellikle erkeklerin bu programa bayıldıklarını ve televizyon kadar İnternet'ten dahi takip ettiklerini, seyrettikleri videoların seslerini çok rahat bir şekilde duyduğunu anlattı. Bu programa yalnızca bir TV programına ilgi bakımından bakmanın yanlış olacağını, son yıllarda çok fazla okul açıldığını ve çok sayıda gencin bu okullara gidip, mutfaklarda çalışmaya başladığını anlattı.

Peki, bu ilginin temel sebebi ne? Damak zevkini mi artırıyor? Tabi ki hayır.. Diyerek sözlerine devam eden Şendir, bir genç ne kadar yetenekli olursa olsun, üniversitesi bittiğinde ve iş bulduğunda 3-5 hesapanırsa; ne maaş alacağını ve ofis ortamlarının ruh halini biliyor dedi.

Oysa, mutfakta farklar meydana getirerek çok daha fazla paralar kazanmak mümkün. Ünlü, adı gazetelerde sık sık geçen bir şef olması da mümkün diyerek devam eden Şendir, Bunun tıpkı bir futbol gibi düşünülmesi gerektiğini, eskiden çocuğuna ders çalış diyen ailelerin şimdi çocuklarını futbol altyaplarında koşturuyor olmalarıyla aynı durum olduğunu söyledi.

Masterchef Türkiye'de ana kadroya giren 16 farklı yarışmacının belirlenmesinin sonrasında eleme potasındaki Sedat Tuncer ile Berk İlter yarışmaya veda etmişti.

MasterChef Türkiye Son Bölümde Neler Oldu? 

MasterChef MasterClass ödülü ile dün akşam çok büyük bir çekişmeye sebebiyet verdi. İtalyan yemekleri olan risotto ve elden makarna yapımı için önce kısa bir eğitim veren Danilo Zanna, 2 turdan meydana gelen mücadelenin hemen sonrasında diğer jüri üyeleriyle birlikte en iyi risotto için karar verdi. İlk turdan ikinci tura geçen 6 yarışmacı arasından bir kişi MasterClass ödülünü kazandı ve ödülün sahibi olmayı başardı. Peki, MasterChef'te, dün akşam yarışmayı kim kazandı?

Her hafta perşembe günleri oynanmakta olan MasterClass ödül oyununda yarışmacılara İtalyan yemeklerinin incelikleriyle ilgili bilgi verildi. Danilo Şef tarafından verilen eğitimin hemen sonrasında yarışmacılar, kendi açtıkları hamurlarla makarna yapmaya çalıştılar. Yarışmacılara verilen sürenin sonrasında şefler, söz konusu yemeklerin tadına baktılar.

İlk turda Duygu, Emir, Esra, Özgül, Uğur ve Eray makarnayı rakiplerine göre çok daha iyi yaptı ve 2. tura yükseldi. Danilo Şef, ikinci tura yükselme başarısı elde eden 6 yarışmacıdan bu kez final turunda risotto yapmalarını istedi. Yarışmacılar, 60 dakikalık sürenin sonrasında yaptıkları yemekleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'e tattırdı.

Gece sonudna risottoyu rakiplerinden çok daha iyi yaparak MasterClass ödülünün sahibi EMİR oldu. 

05 Eyl 2020 - 14:53 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Ankara'da "sıcak hava" uyarısı mask
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesinden Ankara'da "sıcak hava" uyarısı
Kırmızı Oda 1. bölüm full izle! - Kırmızı Oda 4 Eylül 2020 izle! mask
Kırmızı Oda 1. bölüm full izle! - Kırmızı Oda 4 Eylül 2020 izle!
Delirten hastalık ağrıları nedeniyle su bile içemiyordu... mask
Delirten hastalık ağrıları nedeniyle su bile içemiyordu...
Bay Yanlış 10. bölüm full izle! - Bay Yanlış 4 Eylül 2020 izle! mask
Bay Yanlış 10. bölüm full izle! - Bay Yanlış 4 Eylül 2020 izle!
MasterChef Türkiye'de Yer Yerinden Oynadı! O İsim İntikamını Çok Sert Alarak Her Şeyi Ortaya Çıkardı mask
MasterChef Türkiye'de Yer Yerinden Oynadı! O İsim İntikamını Çok Sert Alarak Her Şeyi Ortaya Çıkardı
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra... mask
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı? mask
Buse Varol kimdir? Alişan ile nasıl tanıştı?
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra... mask
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra...
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı! mask
Demet Akalın Gene Gündeme Oturdu! Son açıklaması Twitter'i Salladı!
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu mask
Sağlık Bakanı Açıkladı:" Koronavirüste Birinci Dalganın ikinci Pikini Yaşıyoruz" İşte 2 Eylül Koronavirüs tablosu
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo! mask
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo!
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi mask
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi

GALERİ

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları mask
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Çubuk'taki orman yangını söndürüldü mask
Çubuk'taki orman yangını söndürüldü
Antalya sahillerinde yoğunluk mask
Antalya sahillerinde yoğunluk
Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu ! mask
Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu !
Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı mask
Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı
Antalyaspor'da Nuri Şahin'e doğum günü jesti mask
Antalyaspor'da Nuri Şahin'e doğum günü jesti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL