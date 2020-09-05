Öza Şendir, Z kuşağından çalışma arkadaşları ve özellikle erkeklerin bu programa bayıldıklarını ve televizyon kadar İnternet'ten dahi takip ettiklerini, seyrettikleri videoların seslerini çok rahat bir şekilde duyduğunu anlattı. Bu programa yalnızca bir TV programına ilgi bakımından bakmanın yanlış olacağını, son yıllarda çok fazla okul açıldığını ve çok sayıda gencin bu okullara gidip, mutfaklarda çalışmaya başladığını anlattı.

Peki, bu ilginin temel sebebi ne? Damak zevkini mi artırıyor? Tabi ki hayır.. Diyerek sözlerine devam eden Şendir, bir genç ne kadar yetenekli olursa olsun, üniversitesi bittiğinde ve iş bulduğunda 3-5 hesapanırsa; ne maaş alacağını ve ofis ortamlarının ruh halini biliyor dedi.

Oysa, mutfakta farklar meydana getirerek çok daha fazla paralar kazanmak mümkün. Ünlü, adı gazetelerde sık sık geçen bir şef olması da mümkün diyerek devam eden Şendir, Bunun tıpkı bir futbol gibi düşünülmesi gerektiğini, eskiden çocuğuna ders çalış diyen ailelerin şimdi çocuklarını futbol altyaplarında koşturuyor olmalarıyla aynı durum olduğunu söyledi.

Masterchef Türkiye'de ana kadroya giren 16 farklı yarışmacının belirlenmesinin sonrasında eleme potasındaki Sedat Tuncer ile Berk İlter yarışmaya veda etmişti.

MasterChef Türkiye Son Bölümde Neler Oldu?

MasterChef MasterClass ödülü ile dün akşam çok büyük bir çekişmeye sebebiyet verdi. İtalyan yemekleri olan risotto ve elden makarna yapımı için önce kısa bir eğitim veren Danilo Zanna, 2 turdan meydana gelen mücadelenin hemen sonrasında diğer jüri üyeleriyle birlikte en iyi risotto için karar verdi. İlk turdan ikinci tura geçen 6 yarışmacı arasından bir kişi MasterClass ödülünü kazandı ve ödülün sahibi olmayı başardı. Peki, MasterChef'te, dün akşam yarışmayı kim kazandı?

Her hafta perşembe günleri oynanmakta olan MasterClass ödül oyununda yarışmacılara İtalyan yemeklerinin incelikleriyle ilgili bilgi verildi. Danilo Şef tarafından verilen eğitimin hemen sonrasında yarışmacılar, kendi açtıkları hamurlarla makarna yapmaya çalıştılar. Yarışmacılara verilen sürenin sonrasında şefler, söz konusu yemeklerin tadına baktılar.

İlk turda Duygu, Emir, Esra, Özgül, Uğur ve Eray makarnayı rakiplerine göre çok daha iyi yaptı ve 2. tura yükseldi. Danilo Şef, ikinci tura yükselme başarısı elde eden 6 yarışmacıdan bu kez final turunda risotto yapmalarını istedi. Yarışmacılar, 60 dakikalık sürenin sonrasında yaptıkları yemekleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef'e tattırdı.

Gece sonudna risottoyu rakiplerinden çok daha iyi yaparak MasterClass ödülünün sahibi EMİR oldu.