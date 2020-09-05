Ankara'da Akademisyen Şoku! Çankaya İlçesi Kana Bulanıyordu... 3 Pompalı, 1 Tabanca, 231 Fişek Bulundu Serbest Kaldı!

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, dün akşam saatler 22:30'u gösterdiği esnada Çankaya'da bulunan evinin balkonundan etrafa tabanca ve pompalı tüfek kullanarak rastgele ateş açtı. Oldukça büyük korku ve panik yaşayan, çevredekiler tarafından haber verilmesiyle birlikte hemen olay yerine sevki gerçekleştirilen polis ekipleri, Prof. Dr. Aydıntuğ'u ikna etmek için büyük çaba sarfetti. Fakat Aydıntuğ, park halinde olan ve içinde polislerin olmadığı iki polis ekip aracına ateş açtı. Çok sayıda kurşun isabet eden araçlar büyük zarar aldı.

Aydıntuğ, bununla birlikte sevk edilen Özel Harekat Polislerinin ikna çalışmalarının sonucunda 7 saatlik aranın ardından silahlarını teslim etti ve gözaltına alındı. Alkol aldığı tespit edilen Aydıntuğ'un evinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında 3 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca ve 231 adet fişek bulundu.

"Psikolojim Bozulmuştu"

Prof. Dr. Aydıntuğ, Emniyete verdiği ifadesinde, evde tek başına olduğunu; yaşanan olayları neden ve ne şekilde yaptığını psikolojik sorunlarından dolayı hatırlamadığını, evde bulunan dağcı kazmasıyla, ilk olarak eşyaları kırmaya başladığını; silahla ateş açma olayını kendisi yaptığını fakat ne yaptığını hatırlamadığını anlattı.

Hiçbir yeri kasıtlı bir şekilde hedef almadığını ileten Prof. Dr., bunu yaparken kendinde olmadığını, psikolojinin son zamanlarda corona sebebiyle kaybettiği hastalar ve meslektaşlarına üzülmesi sebebiyle bozulduğunu ve pişman olduğunu ekledi.

Serbest Kaldı

Prof. Dr. Aydıntuğ, emniyetteki işlemlerinin hemen sonrasında adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Aydıntuğ, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Prof. Dr. Aydıntuğ'un silahla rastgele ateş açtığı mahalledeki komşuları, çok büyük korku yaşadıklarını iletti. Profesörün serbest kaldığından haberleri olmadığını belirten komşularından Ayşe Karataşoğlu ise;

"Felaket, akşam saatlerinde resmen taradı. Evimizde korkuyorduk. Acaba, 'yan tarafta mı?' diye düşündük. Biz pencerelerden bakıyorduk. Olay 7 saat sürmüş. Biz hiç uyumadık sabaha kadar, halen çok korkuyoruz. Polis arabaları yoğunluktaydı. Sürekli ateş ediyordu. Ancak filmlerde olur böyle bir olay" diye konuştu.

Kızı da Annesini Öldürmüştü

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ'un kızı Başak Aydıntuğ'un 24 Mart 2008 tarihinde annesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcak Tiryaki Aydıntuğ'u, boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın sonrasında tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Başak Aydıntuğ'un öldürdüğü annesi Tiryaki, Türkiye'de 43; yurtdışında ise 38 farklı makale yayınlamış, çalışmaları ise 26 uluslararası kitaba konu olmuştu.