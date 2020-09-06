Haberler Ankara Haberler Ankara
06 Eyl 2020 - 13:25- Siyaset G: 06 Eyl 2020 - 13:26

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir." ifadesini kullandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir." ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Komutanlığının katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatbikatın bugün itibarıyla KKTC'de başladığını belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz‘de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkü'nü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum."
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! mask
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Adalet Bakanı Gül: ''Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur" mask
Adalet Bakanı Gül: ''Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz yoktur"
Son Dakika! Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz Tepkisi: ''Geldikleri gibi giderler" mask
Son Dakika! Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz Tepkisi: ''Geldikleri gibi giderler"
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir" mask
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti
İletişim Başkanı Altun'dan devlete "katil" diyenlere tepki mask
İletişim Başkanı Altun'dan devlete "katil" diyenlere tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Doğu Akdeniz değerlendirmesi mask
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Doğu Akdeniz değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB’ye çağrı: "Türkiye geri adım atmayacak" mask
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB’ye çağrı: "Türkiye geri adım atmayacak"
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile ortak basın toplantısında konuştu mask
TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile ortak basın toplantısında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır"

06 Eyl 2020 - 13:25 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Son Dakika! Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz Tepkisi: ''Geldikleri gibi giderler" mask
Son Dakika! Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz Tepkisi: ''Geldikleri gibi giderler"
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir" mask
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etti
İletişim Başkanı Altun'dan devlete "katil" diyenlere tepki mask
İletişim Başkanı Altun'dan devlete "katil" diyenlere tepki
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan Ege'de kara sularını 12 mile çıkaramaz, bu savaş nedenidir." mask
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yunanistan Ege'de kara sularını 12 mile çıkaramaz, bu savaş nedenidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Akdeniz'de de Ege'de de Karadeniz'de de hakkı olanı alacaktır"
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi mask
Ankaralıları Kızdıracak Covid-19 İddiası! "VIP" Korona Hastası Dönemi Başladı! Şok Eden O İddia Filyasyon Ekibinden Geldi
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra... mask
Ankara'da Bugün Sokağa Çıkma Yasağı! Son Dakika... Türkiye'de Bir İlk, Uzun Zaman Sonra...
Ankara'da Akademisyen Şoku! Çankaya İlçesi Kana Bulanıyordu... 3 Pompalı, 1 Tabanca, 231 Fişek Bulundu Serbest Kaldı! mask
Ankara'da Akademisyen Şoku! Çankaya İlçesi Kana Bulanıyordu... 3 Pompalı, 1 Tabanca, 231 Fişek Bulundu Serbest Kaldı!
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! mask
Valilik duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo! mask
Ankara'da Hastaneler Tıklım Tıklım Oldu! Koronavirüste Yükseliş, Dünya Ülkeleriyle Yarışır Hale Geldi! İşte o tablo!
Sen Çal Kapımı 8. bölüm full izle tek parça FOX - Sen Çal Kapımı 2 Eylül 2020 reklamsız izle! mask
Sen Çal Kapımı 8. bölüm full izle tek parça FOX - Sen Çal Kapımı 2 Eylül 2020 reklamsız izle!

GALERİ

Yeşilçam'ın unutulmaz başrolü: Efkan Efekan Kimdir? mask
Yeşilçam'ın unutulmaz başrolü: Efkan Efekan Kimdir?
Korkunç kaza kameralara yansıdı! - Video Haber mask
Korkunç kaza kameralara yansıdı! - Video Haber
Kovid-19'a karşı "gezici otobüs market" köy yollarında - Video Haber mask
Kovid-19'a karşı "gezici otobüs market" köy yollarında - Video Haber
Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınava getirildi - Video Haber mask
Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınava getirildi - Video Haber
Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı - Ankara mask
Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı - Ankara
Hangisi çocuğun annesi! FBI'ın özel ajanlar için hazırladığı görsel test ilginizi çekecek mask
Hangisi çocuğun annesi! FBI'ın özel ajanlar için hazırladığı görsel test ilginizi çekecek
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL