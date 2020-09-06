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06 Eyl 2020 - 16:59- Spor

Nilüfer Belediye - Vakıfbank

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley, A Grubu'nda Nilüfer Belediye Vakıfbank takımları, karşılaştı. Bir pozisyonda Vakıfbank takımı oyuncusu Cansu Özbay (ortada) rakipleri ile mücadele etti.
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley, A Grubu'nda Nilüfer Belediye - Vakıfbank takımları, karşılaştı. Bir pozisyonda Vakıfbank takımı oyuncusu Cansu Özbay (ortada) rakipleri ile mücadele etti.

06 Eyl 2020 - 16:59 AA Ankara- Spor

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