06 Eyl 2020 - 16:59- Spor
Nilüfer Belediye - Vakıfbank
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley, A Grubu'nda Nilüfer Belediye Vakıfbank takımları, karşılaştı. Bir pozisyonda Vakıfbank takımı oyuncusu Cansu Özbay (ortada) rakipleri ile mücadele etti.
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley, A Grubu'nda Nilüfer Belediye - Vakıfbank takımları, karşılaştı. Bir pozisyonda Vakıfbank takımı oyuncusu Cansu Özbay (ortada) rakipleri ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.