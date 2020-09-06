Ankara'da Son Koronavirüs Uyarısı Yapıldı! Rekor Kırıldı, Çok Büyük Kayıplar Olabilir! Kritik Eşik Başladı

Ankara Koronavirüs haritasına göz gezdirildiğinde korkmamak elde değil. Çünkü hemen hemen her bölge kıpkırmızı olmuş durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının sonrasında Ankara koronavirüs haritası bir kez daha gündeme geldi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamalarda şehir şehir koronavirüs vaka sayısına dair bilgi aktarımında bulundu. Ankara'nın tüm şehirler arasında en riskli şehir olduğunu dile getiren Koca; Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da da artışların yukarı yönlü olduğunu ifade etti. Basın mensupları tarafından sorulan sorulara cevap veren Koca, Ankara'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorusuna da cevap verdi. İşte son detaylar...

Ankara'da Sokağa Çıkma Yasağı

Ülke genelinde ya da en çok vaka artış sayısına mensup olan başkent Ankara'da kısıtlama olacak mı, sorusunun yöneltildiği Bakan Koca, Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu ilin Ankara olduğunu, 16 milyon nüfuslu İstanbul'u tam 2 kat geçtiğini, Ankara'da tedbirleri artırma çabasında olduklarını iletti.

Özellikle mesai kavramına değinen Koca, bununla ilgili gerekirse hiçbir şekilde kuruma giriş yapmadan, dönüşümlü bir şekilde; +60 yaş kişilerin kuruma gelmelerinin önüne geçmek için çok sayıda düzenleme yapmaya başladıklarını aktardı.

Ankara özelinde bu konunun daha ciddi bir şekilde ele alındığını ve gündemde olduğunu aktaran Koca, buna dair Pandemi Kurulunun da yeni bir karar aldığının altını çizdi. Biliyorsunuz diyerek açıklamalarına devam eden Koca; şuanda sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını, önemli olanın tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içerisinde olmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Ankara'da Hastaneler...

Ankara'da kapatılan hastanelerin tekrar açılıp açılmayacağı da sorulan Prof. Dr. Fahrettin Koca, şuanda Ankara'da hastane açısından herhangi bir sorunları olmadığını söylemek istediğini vurguladı. Kendilerinin zaten kapatılan hastanelerin tamamını açma gibi bir düşünceleri olduğunu, ilk günden itibaren bunu sürekli olarak tekrar ettiğini; bu hastanelerin özellikle yoğun bakım bölümlerini devreye tutma konusunda büyük bir çaba içerisinde olduklarını anlattı.

Aşı Çalışmaları Ne Durumda?

Aşı çalışmalarıyla ilgili de açıklamalar altına imza atan Koca, Bakanlığın şu ana kadar iki farklı aşıya onay verdiğini söyledi. Sonrasında ise özellikle şu an yurt dışından iki farklı aşıyla ilgili Bakanlık onayı verildiğini, Faz 3 çalışması için verilen bu onayın, her biri için farklı 8-10 merkezde çalışmalar yapılması için verildiğini ekledi.

Bu çalışmalara izin ve onay verirken gönüllülük esasına göre izinler verildiğini, yani kimsenin zorlanmadığını, bunu bir zorlamayla yapmadıklarını iletti.