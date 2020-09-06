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06 Eyl 2020 - 19:36- Yaşam G: 06 Eyl 2020 - 19:55

Ankara Koronavirüs Hastanesinden Korkunç Fotoğraflar Geldi! Doluluk Oranı %100'e Ulaştı... Son Geliyor!

Türkiye'de koronavirüs vaka artışında lider şehir olarak ön plana çıkan Ankara'da "doluluk oranı %100'e ulaşan" Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri teker teker kayıt altına alındı. Yatakların tümü dolu bir şekilde olan yoğun bakımdaki genç hasta sayısının fazla olması dikkatleri üzerine çekti. Ankara koronavirüs hastanesinden Haber7'nin haberine göre korkunç fotoğraflar geldi...

Enver Yılmaz
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Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yataklı servis ve 3 yoğun bakım ünitesinde %100'e kadar ulaşan doluluk oranıyla Koronavirüse karşı çok büyük bir mücadele verilmekte. Kendilerine bulaş riskini en az seviyeye indirebilmek için birçok koruyucu önlem alan sağlık çalışanları, yoğun bakımda son derece bunaltıcı sıcağa rağmen tulumların içinde, su gibi ter dökerek özveriyle çalışıyorlar.

İzole alanda olan yoğun bakım doktor ve hemşireleri, dışarıyla telsiz aracılığıyla  bağlantı kurarak iletişim gerçekleştiriliyorlar. Yatakları tamamıyla dolmuş olan yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı bir şekilde uyutulmakta olan hastalar, büyük bir yaşam mücadelesi verirken, tedavi gören genç hasta sayısının oldukça yüksek olması dikkat çekti.

%100 Doluluk Oranı 

Yoğun bakımda çalışırken çok uzun süre taktığı maske ve siperlikten dolayı yüzünde izler meydana gelen Nazlıhan Boyacı Dündar, sağlık çalışanlarının vermekte olduğu mücadeleyi anlattı. Dr. Dündar, normalleşmeyle birlikte; sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayılması sebebiyle vaka sayılarının özellikle Temmuz ile Ağustos başları gibi artış gösterdiğini söyledi.

Dündar, Toplu sünnetler yapılması, kurban bayramı ve etkinliklerde sosyal mesafeye uyulmaması ve atlanması gibi sebeplerle, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da vaka sayılarının çok ciddi artış gösterdiğini aktardı.

Haziran dönemi içerisinde koronavirüs pozitif hastalara bakıldığında, yoğun bakım ünitelerini küçültmeye götürdüklerini, fakat şuan için 3 adet aktif yoğun bakım servisinin yalnızca korona hastası baktığını ve artan hastalar sebebiyle %100 doluluk oranıyla çalışıldığını ekledi. Koronavirüs hastalarına baktıkları servis sayısının Haziran ayında teke düştüğünü, ama artan sayılarla 3'e tekrar çıktığını ekledi.

Yaş Ortalaması 30'lara Kadar İndi 

Dündar, son zamanlarda genç hasta sayısında feci bir şekilde artış olduğunu kaydederek, ilk salgındaki yoğun bakım hastalarının biraz daha yaşlı grup olduğunu; özellikle 60 yaşın üzerinde çok fazla hasta olduğunu fakat bu yeni vaka artışlarıyla birlikte bu yaş grubunun 30'lara kadar indiğini ekledi.

Şu an güncel olarak en genç hastanın 34 yaşında olduğunu aktaran Dündar, aktif olarak takip ettiklerini sözlerine ekledi. En yaşlı hastanın ise 93 yaşında olduğunu ve onun da taburcu edildiğini sözlerine ekledi. Şu an yaşanan vaka artışlarında öne çıkan şeyin, daha genç hastaları da altta yatan hiçbir hastalığı olmayan hastaları da maalesef yoğun bakımlarda solunum yetmezliği sebebiyle yatmakta olduğu olarak kendini gösterdiğini vurguladı.

06 Eyl 2020 - 19:36 Ankara- Yaşam

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