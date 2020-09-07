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07 Eyl 2020 - 21:29- Yaşam G: 07 Eyl 2020 - 21:42

Ankara'da ve 81 Şehirde Toplu Taşıma Yasağı! Artık Bu Şekilde Gidilemeyecek... Gidenlere de; Götürenlere de Ceza Yağmuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısının sonrasında bir takım açıklamalar altına imza attı. Toplu taşımalarda, ayakta yolcuya herhangi bir şekilde izin vermeyecek olduklarının altını çizen Erdoğan, hem uzaktan hem de yüz yüz eğitimle birlikte hayata geçirilecek olan yeni bir sistemle Türkiye'de yaşamın devam edeceğini açıkladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Kabine toplantısının en önemli gündem maddesinin koronavirüsle mücadele olduğuyla ilgili açıklamalar altına imza atıldı. Toplantıda Yunanistan ve Doğu Akdeniz'de yaşanmakta olan kriz ele alındı.

Erdoğan'ın Açıklamaları Şu Şekilde Oldu:

Gündem konularından ilkinin koronavirüs salgını olduğunu açıklayan Erdoğan, salgının Türkiye'yi tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. Salgının Türkiye ile birlikte Dünya'yı da tehdit ettiğini sözlerine ekleyen Erdoğan, hiçbir Dünya ülkesinin tamamıyla bu salgından kurtulamadığının altını çizdi.

Ölü sayısının günlük bini geçtiği ülkelerin varlığından bahseden Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin salgının 2. dalgasıyla boğuştuğunu dile getirdi. Türkiye'de alınan tedbirlerle birlikte daha iyi noktada olunduğunu söyleyen Erdoğan, kafe ve restoranlardan başlayarak bu noktaların uygunluk açısından çok sıkı bir şekilde denetleneceğinin altını çizdi.

Toplu taşımada tüm şehirlerde ayakta yolcu alınmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğini söyleyen Erdoğan, hükümet olarak Mart ayı itibarıyla açılan çok sayıda yüksek kapasiteye sahip hastaneyle birlikte hem teşhis, hem de tedavi imkanlarını her daim genişlettiklerini iletti.

"Asıl İş..."

Asıl işin ve en önemli noktanın vatandaşların kendisinde bittiğini ileten Erdoğan, kalabalık etkinliklerden uzak durulmadığı, sokakta ve evde kurallara riayet edilmediği sürece açılan hastanelerin ne de cezai tedbirlerin kimseyi virüsten korumayacağını söyledi.

Sonbahar ayına girilmesiyle birlikte özellikle grip ve nezle gibi mevsimsel hastalıklar başlamadan önce günlük vaka sayısını 100'ün, vefat sayısını 0'ın altına indirme gerekliliğinden bahseden Erdoğan, salgının başladığı ilk günden itibaren tam 141 farklı ülkeden 100.000 vatandaşın kurulan ulaşım köprüleriyle Türkiye'ye getirildiğini aktardı.

"Biz bize yeteriz" kampanyası ile birlikte toplanan toplam 2.076.000.000 TL'lik parayı ise sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonuyla birlikte hane başı 1000'er TL ödemelerle ulaştırdıklarını iletti.

Tüm verilerin 3. çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşanacağına işaret ettiğini aktaran Erdoğan, ekonomiye de değinerek Ağustos ayında ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayının üzerinde bir rakamla yani büyümeyle kapattığımızı da iletti.

Yüzyüze ve Uzaktan Eğitim 

Yeni dönem içerisinde eğitim öğretimde salgın şartlarını da dikkate alarak hem uzaktan, hem de yüz yüze eğitim ile birlikte hayata geçirecekleri bir sistemle devam edecek olduklarını söyleyen Erdoğan, burasının çok önemli olduğunu vurgulayarak ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1.sınıf öğrencilerinden başlayarak okulları eğitim ve öğretime açtıklarını iletti. Bu uygulamanın söz konusu salgının seyrine göre şehirlere göre farklılıklar yaşayabileceğini de sözlerine ekledi.

07 Eyl 2020 - 21:29 Ankara- Yaşam

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