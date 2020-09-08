Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk maçı, Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş arasında TVF Başkent Spor Salonunda yapıldı. Halkbank oyuncusu Gökhan Gökgöz (8) bir pozisyonda hücumda yer aldı.
08 Eyl 2020 - 16:01- Spor Güncelleme: 08 Eyl 2020 - 16:02
Afyon Belediye Yüntaş
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk maçı, Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş arasında TVF Başkent Spor Salonunda yapıldı. Halkbank oyuncusu Gökhan Gökgöz (8) bir pozisyonda hücumda yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.