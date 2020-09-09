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09 Eyl 2020 - 19:52- Gündem G: 09 Eyl 2020 - 20:50

Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 111 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, toplam vaka sayısı 284 bin 943'e, can kaybı 6 bin 837'ye, ağır hasta sayısı 1181'e yükseldi 943 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 254 bin 188 oldu.
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Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 55 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 943 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 254 bin 188'e çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, vaka sayısı 284 bin 943, vefat sayısı 6 bin 837 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."

09 Eyl 2020 - 19:52 AA Ankara- Gündem

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