Ankaraspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig temsilcisi Ankaraspor, ikinci haftada Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Ali Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma oynadı.
Sezona Eskişehirspor karşısında aldığı galibiyetle başlayan başkent ekibinde önceki gün maçta forma giyen oyuncular masaj yaptırıp dinlenirken, antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.