13 Eyl 2020 - 16:47- Spor

Ankaraspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig temsilcisi Ankaraspor, ikinci haftada Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, B...