Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Eyl 2020 - 19:23- Belediyeler G: 13 Eyl 2020 - 20:09

Türk Kızılay, toz fırtınasının yaşandığı Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı

Türk Kızılay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sonrasında çadır kentlerde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarını giderd...
mask
+8
Haber albümü için resme tıklayın

Türk Kızılay, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınası sonrasında çadır kentlerde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarını giderdi.

Türk Kızılay Polatlı Şubesi, fırtınanın yaşandığı 13 kırsal mahalledeki çadırlarda ikamet eden 2 bin 600 kişiye kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulundu.

Türk Kızılay Polatlı Şube Başkanı Bünyamin Ateş, Türk Kızılay ekiplerinin her an hazır olduğunu bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin çadır ve battaniye ihtiyaçları için Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak önderliğinde AFAD'ın, iaşe ihtiyaçları için de Türk Kızılay'ın görevlendirildiğini aktaran Ateş, Kızılay Genel Merkezi, Ankara Büyükşehir, Polatlı ve Mamak belediyelerinin desteğiyle çadırlarda kalanların iki günlük yemek ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün öğleden sonra toz fırtınası çıkmış, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırlar zarar görmüştü.

13 Eyl 2020 - 19:23 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya'dan esnafa geri dönüşüm teşviki - Ankara mask
Çankaya'dan esnafa geri dönüşüm teşviki - Ankara
KPSS sabah oturumu başladı mask
KPSS sabah oturumu başladı
Başkan Şimşek sathi kaplama çalışmasını yakından inceledi… - Ankara mask
Başkan Şimşek sathi kaplama çalışmasını yakından inceledi… - Ankara
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı AB Başkanlığındaki ofisine bisikletle gitti mask
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı AB Başkanlığındaki ofisine bisikletle gitti
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı! mask
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı!
Milli Eğitim Bakanlığından Son Dakika Açıklaması! mask
Milli Eğitim Bakanlığından Son Dakika Açıklaması!
O ilde 67 ev karantinaya alındı! mask
O ilde 67 ev karantinaya alındı!
Son Dakika! 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı mask
Son Dakika! 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
Son Dakika! Bilim Kurulu üyesi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı mask
Son Dakika! Bilim Kurulu üyesi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı
Okulda Evli Öğretmen Sapkınlığı! Erkek Öğrencisine Tecavüz Etti, Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor! mask
Okulda Evli Öğretmen Sapkınlığı! Erkek Öğrencisine Tecavüz Etti, Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor!

GALERİ

Bakan Koca, 13 Eylül Korona Tablosu ve Vaka Sayısını Açıkladı! mask
Bakan Koca, 13 Eylül Korona Tablosu ve Vaka Sayısını Açıkladı!
Korkunç Kaza! Otomobil ikiye bölündü! mask
Korkunç Kaza! Otomobil ikiye bölündü!
Arkadaşını kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddiasıyla öldürmüştü! Olay sonrası kaçan zanlı... mask
Arkadaşını kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddiasıyla öldürmüştü! Olay sonrası kaçan zanlı...
Cenaze işlemleri sırasında akrabalar arasında kavga: 6 yaralı mask
Cenaze işlemleri sırasında akrabalar arasında kavga: 6 yaralı
Evine zorla giren kadını öldürdü! - Video Haber mask
Evine zorla giren kadını öldürdü! - Video Haber
Polatlı’da kum fırtınasından olumsuz etkilenen vatandaşlara Mamak'tan destek mask
Polatlı’da kum fırtınasından olumsuz etkilenen vatandaşlara Mamak'tan destek
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL