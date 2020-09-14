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14 Eyl 2020 - 12:16- Gündem G: 14 Eyl 2020 - 12:22

E - Devlet Giriş SSK Hizmet Dökümü Alma

Türkiye’de e – Devlet ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun hizmetlerinin elektronik ortama aktarılmasının ardından vatandaşlar kurumlara gitmek zorunda kalmadan internet üzerinden birçok bilgiye ve belgeye dakikalar içinde ulaşmaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ile ilgili tüm sigorta kollarına ilişkin hizmetlerin de e – Devlet üzerinden verilmesinin ardından hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır sorusu merak edilmeye başladı.

Elif Duman
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PTT şubelerinden alacağınız e – Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranız ile sisteme giriş yaparak e – Devlet üzerinden SGK başta olmak üzere birçok kurumun hizmetinden anında yararlanabilirsiniz.

TC İle SGK Hizmet Dökümü Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışanların 4/A, 4/B ve 4/C sigorta kollarında e – Devlet üzerinden işlem yapmalarına imkan tanınmıştır. Vatandaşların web veya mobil üzerinden ‘’Sosyal Güvenlik Kurumu 4/A Hizmet Dökümü’’ sayfasına giriş yaparak sorgulama işlemlerini tamamlamaları mümkündür.

Giriş ekranı üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve e – Devlet şifrenizi yazarak resmi olarak tüm sigorta kollarında prim gün sayısı ve sigortalılık durumuna ilişkin detayları görüntüleyebilir aynı zamanda hizmet dökümünü yazdırarak çıktısını alabilirsiniz. Dakikalar içinde gerçekleştirebileceğiniz bu işlemler ile anında SGK hizmet dökümü sorgulama işlemlerinin tamamlanması mümkündür. Öte yandan SGK ile ilgili birçok farklı hizmeti SGK il/ilçe müdürlüklerine gitmeden yine e – Devlet üzerinden tamamlayabilirsiniz.

E – Devlet Bağkur ve SSK Hizmet Sorgulama

SGK bünyesinde birçok işleme e – Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Eski adıyla SSK, 4/A sigortalılık işlemleri için hizmet dökümü sorgulama işlemleri yapabileceğiniz gibi aynı zamanda SGK hizmetleri arasında e – Devlet üzerinden sorgulama yapabileceğiniz diğer hizmetler:

·         SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

·         SGK Kayıt Belgesi Sorgulama

·         4/A, 4/B, 4/C Hizmet Dökümü

·         İş Görmezlik Ödemesi Sorgulama

·         Doğum, Askerlik Borçlanması Sorgulama vb.

Daha birçok farklı hizmetten yararlanmanız mümkündür. T.C. kimlik numaranız ve e – Devlet şifresi ile ister mobil uygulama üzerinden ister resmi web sayfasını kullanarak internet tarayıcısı ile e – Devlet’e giriş yapabilir ve SGK sorgulaması yapabilirsiniz.

14 Eyl 2020 - 12:16 - Gündem

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