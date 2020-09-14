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14 Eyl 2020 - 22:05- Sağlık G: 14 Eyl 2020 - 22:06

Koronavirüste Muhteşem Gelişme! Herkesin Bildiği O İlaç Sayesinde Tedavi Süreci Birkaç Güne İniyor

İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.
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ABD'de bir ilaç şirketinin yaptığı araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakalarında kullanılan bir ilaca ek olarak iltihap sökücü bir hapın kullanılması durumunda iyileşme süresi bir gün kısalıyor.

Eli Lilly ilaç firmasınca yapılan açıklamada, Kovid-19 hastaları için kullanılan Remdesivir isimli virüs ilacı ile piyasada bir eklem iltihabı hapı olarak satılan Baricitinib de kullanılması durumunda tedavi süresinin bir gün kısaldığı iddia edildi.

İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından desteklenen araştırmanın sonuçlarını paylaşan firma, eczanelerde Olumiant ismiyle bulunabilen bir hap olan Baricitinib kullanılan Kovid-19 hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini belirtti.

Eli Lilly, binden fazla hasta üzerinde etkisi test edilen ve Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecinin hızlanmasına katkı yapan Baricitinib hapı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmayı planladığını duyurdu.

14 Eyl 2020 - 22:05 AA Ankara- Sağlık

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