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17 Eyl 2020 - 10:05- Asayiş G: 17 Eyl 2020 - 10:21

MSB Açıkladı! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin, komandoların müdahalesi ve kara ateş destek araçlarının kullanımıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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17 Eyl 2020 - 10:05 AA Ankara- Asayiş

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