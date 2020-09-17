Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Eyl 2020 - 15:02- Asayiş G: 17 Eyl 2020 - 15:11

İtilerek 9. kattaki dairenin penceresinden düşmüştü! Ebru Erdem olayında yeni gelişme!

Küçükçekmece'de geçen yıl 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, 9. kattan düşerek ölümüne ilişkin haklarında dava açılan biri tutuklu iki sanık, hakim karşısına çıktı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Küçükçekmece'de 17 yaşındaki Ebru Erdem'in, bir binanın 9. katından düşerek ölümüne ilişkin haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Taş ile tutuksuz sanık Kemal Sönmez katıldı. Maktul Ebru Erdem’in annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Serdar Taş, savunma için süre talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Kemal Sönmez de, olayın gerçekleştiği evi bir seneliğine kiraladığını, arkadaşları evi istediğinde anahtarı verdiğini ifade ederek, "Maktul Ebru Erdem’i tanımam. Serdar evin müsait olup olmadığını sordu, bende ‘müsait’ dedim. Dairenin girişine kadar Serdar ve kız arkadaşıyla beraber gittik, ben daireye girmedim. Yanlarından ayrıldıktan sonra ben kız arkadaşımla başka bir daireye gittim. Ambulans seslerini duyunca olaydan haberdar oldum." ifadelerini kullandı.

Müşteki olan baba Murat Erdem, "Kızım saf ve temiz kalpli biriydi. Kız arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi. Anne Ayşe Erdem de sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Nazlıcan Bal ise ölen Ebru Erdem'in arkadaşı olduğunu belirterek, olaydan 3 ay öncesine kadar her gün görüştüğü arkadaşı Ebru'nun uyuşturucu madde kullanmadığını ifade etti.

Dinlenilmeyen bazı tanıkların zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti de tutuklu sanığın bu halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan müştekilerin avukatı Gizem Nur Kalkan, "Bütün kadınlar için bütün cinayetlerin aydınlatılmasını istiyoruz. Sadece Ebru Erdem değil, bütün herkes için adaletin yerine gelmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Ebru Erdem’in babası Murat Erdem de, "Adalet istiyoruz." dedi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Mart 2019'da Küçükçekmece'de bir adreste yarı çıplak bir kişinin binadan atıldığı ya da atladığı şeklindeki ihbar üzerine olay yerine giden ekiplerin 17 yaşındaki Ebru Erdem'in cansız bedeniyle karşılaştıkları anlatılıyor.

Olayın ardından sanık Taş'ın hızlıca binadan inerek bir taksiyle buradan ayrıldığına yer verilen iddianamede, olaydan birkaç gün önce evde kira sözleşmesiyle oturan sanık Kemal Sönmez’in uyuşturucu içmek amacıyla sanık Serdar Taş ve ölen Ebru Erdem'i evine aldığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Kemal Sönmez'in, maktulün 18 yaşından küçük olduğunu bildiği halde sanık Serdar Taş ile maktulün cinsel ilişkiye girmesi amacıyla dairesinin anahtarını verdiği aktarılarak, sanık Taş'ın olay tarihinden önce ve olay günü uyuşturucu maddeleri satın alarak maktule verip içirdiği, Taş'ın 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen maktulle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı belirtiliyor.

Olay günü sanığın uyuşturucu maddeyi maktule kullandırdığı belirtilen iddianamede, cinsel birlikteliği kabul etmeyen maktulün yaşanan tartışmada sanık tarafından itilerek 9. kattaki dairenin penceresinden aşağı düşürüp ölümüne sebep olduğu anlatılıyor.

İddianamede, sanık Serdar Taş hakkında "çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi! mask
PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi!
Zimmete para geçirdiği iddiasıyla aranan PTT çalışanı polise teslim oldu mask
Zimmete para geçirdiği iddiasıyla aranan PTT çalışanı polise teslim oldu
Cinsel Saldırıda Bulunduğu Kadını Araçtan Attı! Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı mask
Cinsel Saldırıda Bulunduğu Kadını Araçtan Attı! Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı
Son dakika! HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten mask
Son dakika! HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı mask
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
MSB Açıkladı! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB Açıkladı! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı mask
Son Dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
"Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan Van'da yakalandı mask
"Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan Van'da yakalandı
Parkta kahreden ölüm! İkiz kardeşleri aydınlatma direği ayırdı... Minik Görkem'in cansız bedeni toprağa verildi mask
Parkta kahreden ölüm! İkiz kardeşleri aydınlatma direği ayırdı... Minik Görkem'in cansız bedeni toprağa verildi

17 Eyl 2020 - 15:02 AA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı mask
Metroda Korkunç Olay! İntihar girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
"Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan Van'da yakalandı mask
"Ferman" kod adlı terörist Ercan Yacan Van'da yakalandı
Parkta kahreden ölüm! İkiz kardeşleri aydınlatma direği ayırdı... Minik Görkem'in cansız bedeni toprağa verildi mask
Parkta kahreden ölüm! İkiz kardeşleri aydınlatma direği ayırdı... Minik Görkem'in cansız bedeni toprağa verildi
Kadir Şeker olayında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu! mask
Kadir Şeker olayında flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu!
İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı mask
İstanbul merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı mask
18 Eylül'den itibaren yasak geliyor! Cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı mask
Son Dakika! Ankara'da ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu mask
Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi mask
İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti mask
İki gök taşı Dünya'nın yakınından geçti
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..." mask
Belediye Başkanı hakkında Yok artık dedirten Suç Duyurusu! "Uyuşturucu, zorla birlikte olma ve tehdit..."

GALERİ

Bülent Ersoy Hayranlarına Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Neler Oluyor? mask
Bülent Ersoy Hayranlarına Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Neler Oluyor?
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber mask
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi - Video Haber
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan... mask
Demet Akalın Kendine Hayran Bıraktı! Estetiksiz Halini Görenler Ekrana Yapıştı... Güzelliği Dillere Destan...
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! Gözü Kapalı Şov Yaptı! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?" mask
Masterchef Mehmet Şef Delirdi! Gözü Kapalı Şov Yaptı! "Ne yapıyorsun Mehmet Şef?"
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor? mask
Koronavirüs Akıllı Bileklik Nedir? Kırmızı ve Mavi Bileklik Ne Anlama Geliyor?
Ankara'dan Koronavirüse Dair Umutlandıran Açıklama! Profesör Aşı Çalışmalarına Dair Son Bilgiyi Verdi mask
Ankara'dan Koronavirüse Dair Umutlandıran Açıklama! Profesör Aşı Çalışmalarına Dair Son Bilgiyi Verdi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL