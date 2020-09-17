Cinsel Saldırıda Bulunduğu Kadını Araçtan Attı! Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Otomobiline aldığı kadını cinsel saldırıda bulunduktan sonra Şişli'de araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül saat 19.00 sıralarında Tarabya'da çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra köpek saldırısına uğradığı iddia edilen K. M. K. isimli kadını, otomobiline aldıktan sonra cinsel saldırıda bulunup Şişli'de araçtan attığı belirtilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli R. P'yi gözaltına aldı.
Şüpheli R. P, müşteki K. M. K'nın şikayetçi olmaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.