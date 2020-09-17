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17 Eyl 2020 - 15:12- Asayiş G: 17 Eyl 2020 - 15:21

Cinsel Saldırıda Bulunduğu Kadını Araçtan Attı! Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Otomobiline aldığı kadını cinsel saldırıda bulunduktan sonra Şişli'de araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Otomobiline aldığı kadını cinsel saldırıda bulunduktan sonra Şişli'de araçtan attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül saat 19.00 sıralarında Tarabya'da çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra köpek saldırısına uğradığı iddia edilen K. M. K. isimli kadını, otomobiline aldıktan sonra cinsel saldırıda bulunup Şişli'de araçtan attığı belirtilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli R. P'yi gözaltına aldı.

Şüpheli R. P, müşteki K. M. K'nın şikayetçi olmaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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17 Eyl 2020 - 15:12 AA İstanbul- Asayiş

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