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17 Eyl 2020 - 20:44- Sağlık G: 17 Eyl 2020 - 20:45

Türkiye'de son 24 saatte 1648 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 109 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu Son 24 saatte 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi Sağlık Bakanı Koca: "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde"
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Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 109 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1143 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 263 bin 745'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, vaka sayısı 298 bin 39, vefat sayısı 7 bin 315 olarak kayıtlara geçti.Aktif hasta sayısı 26 bin 979, ağır hasta sayısı 1372, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

- "Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadesini kullandı.

17 Eyl 2020 - 20:44 AA Ankara- Sağlık

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