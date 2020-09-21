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21 Eyl 2020 - 15:17- Gündem G: 21 Eyl 2020 - 15:18

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Kabine'de sokağa çıkma ve 65 yaş dahil yeni yasaklar gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.

21 Eyl 2020 - 15:17 AA Ankara- Gündem

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