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24 Eyl 2020 - 16:39- Asayiş G: 24 Eyl 2020 - 16:40

Son Dakika! 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin 2 sanık hakkında karar

Diyarbakır'da 4 yıl önce 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin 2 sanığa birer kez müebbet, 515 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Diyarbakır'da 4 yıl önce 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin 2 sanığa birer kez müebbet, 515 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
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24 Eyl 2020 - 16:39 AA - Asayiş

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