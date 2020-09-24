Diyarbakır'da 4 yıl önce 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin 2 sanığa birer kez müebbet, 515 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
24 Eyl 2020 - 16:39- Asayiş Güncelleme: 24 Eyl 2020 - 16:40
Son Dakika! 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin 2 sanık hakkında karar
Diyarbakır'da 4 yıl önce 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin 2 sanığa birer kez müebbet, 515 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.