Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1665 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 1665 kişinin pozitif çıktı.

Son 24 saatte 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 1318 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 273 bin 282'ye çıktı. Toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, hasta sayısı 311 bin 455, vefat sayısı 7 bin 858 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 315, ağır hasta sayısı 1601, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: "Bugün tespit edilen 1665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim."

- Sağlık Bakanlığından "sahte telefon uygulamasıyla dolandırıcılık" uyarısı

Bakanlığın " Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" başlıklı Twitter hesabından, sahte internet sitesi ve telefon uygulamasına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Dolandırıcıların "her aileye 3 bin lira pandemi desteği ödemesinde bulunulacağı" vaadiyle kısa mesaj gönderdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Resmi kaynağı olmayan yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun."

- "Salgın Döneminde Veli Eğitimi"nin ilk dersi yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Salgın Döneminde Veli Eğitimi"nin ilk dersi Ankara Gölbaşı Halk Eğitimi Merkezinin bahçesinde oluşturulan açık hava sınıfında yapıldı.

İlk dersin konusu "Verimli Ders Çalışma Teknik ve Yöntemleri" oldu. Rehber Öğretmen Gazi Özcan'ın sunumunun ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıftaki tahtanın başına geçti.

Bakan Selçuk, hazırlanan kurs programlarıyla salgın döneminde velilerde yaşam boyu öğrenme bilinci oluşturma, bu bilinci geliştirme, zamanı iyi kullanma ve yönetme, aile içindeki iletişimin şeklini ve yönünü belirleme konularında farkındalık oluşturulmasını amaçladıklarını belirterek, "Ayrıca Kovid-19 başta olmak üzere hastalıklardan korunma, sağlıklı olmayı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme yol ve yöntemleri de tanıtılacak. Eğitim programında 15 kurstan oluşan bir paket yer alıyor. Salgın Döneminde Hijyen Kuralları Kurs Programı da güncellenerek bu pakete eklendi." diye konuştu.

- Bakan Soylu, vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla koronavirüs tedbirlerini görüştü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin vali, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanları ile "Koronavirüs Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, salgınla ilgili mevcut durum, salgının seyri, Kovid-19 tedbirleri ve denetimler ele alındı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile Bakanlık bürokratları katıldı.