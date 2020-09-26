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26 Eyl 2020 - 14:56- Gündem G: 26 Eyl 2020 - 15:10

Ankara İl Posta Kodu Nedir? Ankara İlçelerinin Posta Kodları - 06....

Bir adrese posta gönderirken gerekli olan harf ya da rakam dizilimlerinden oluşan seri, adres karışıklığını önler. Posta gönderiminin hızlanması ve yanlış adrese gitmemesi için kullanılan posta kodları son derece önemlidir. 2005'te kurulan Dünya Posta Birliği bünyesindeki 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır.

Elif Duman
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Bir adrese posta gönderirken gerekli olan harf ya da rakam dizilimlerinden oluşan seri, adres karışıklığını önler. Posta gönderiminin hızlanması ve yanlış adrese gitmemesi için kullanılan posta kodları son derece önemlidir. 2005'te kurulan Dünya Posta Birliği bünyesindeki 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ülkelerin olduğu gibi il ve ilçelerinde posta kodu bulunur. Ankara ilinin posta kodu 06000'dır. Her ülkenin rakam ya da harflerden oluşan farklı posta kodları vardır. Türkiye'deki posta kodları rakamlardan oluşur ve 5 hanelidir. Bu 5 haneli posta kodlarının ilk iki hanesi ilin plaka numarasıdır.

Posta kodları gönderilen postanın ulaşımını hızlandırır. Adres bilgisinin bir parçası olan posta kodu adresin elektronil olarak tarif edilmesini sağlar. Posta kodları sayesinde adres karışıklığı yaşanmaz. Elektronik tarif sağlayan posta kodları gönderimin hızlı şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Posta Kodu Ne İşe Yarar?

Posta kodu herhangi bir ildeki adresin elektronik olarak tarif edilmesini sağlar. Bu elektronik tarif sayesinde sadece rakamlara bakılarak postanın hangi ilin hangi mahallesine gideceğine kadar görülebilir. Bu tarifi veren posta kodları dağıtılması gereken postaların çok hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlar. Ayrıca posta kodu kullanımı yanlış adres alınması gibi durumlarında önüne geçer. Posta kodu adres bulmada sağladığı kolaylık ve hız ile dağıtım yapma işleminde büyük bir avantaj sağlar. Posta kodunun adres karışıklıklarının önüne geçmesi de başka bir avantajıdır.

Ankara'nın İlçelerinin Posta Kodları Nelerdir?

Posta kodu 06000 olan Ankara ilinin 16 farklı ilçesi bulunur. Bu 16 ilçenin hepsinin farklı posta kodları bulunur. İlçelerin posta kodları mahallelere göre de değişmektedir. Ankara ilinin a6 farklı ilçesi ve posta kodları şu şekildedir.

  • Ayaş: 06710
  • Altındağ Ulus: 06030
  • Akyurt: 06750
  • Bala: 06720
  • Beypazarı: 06730
  • Çubuk: 06760
  • Çankaya: 06410
  • Elmadağ: 06780
  •  Evren: 06770
  •  Etimesgut: 06790
  •  Güdül: 06840
  •   Gölbaşı: 06830
  •  Haymana: 06860
  •  Kızılcahamam: 06890
  •   Keçiören Etlik: 06010
  •  Kazan: 06980
  •  Kalecik: 06870
  •   Mamak: 06260
  •  Nallıhan: 06920
  •  Pursaklar: 06145
  •  Polatlı: 06900
  •  Sincan: 06930
  •  Yenimahalle: 06170
  •  Şereflikoçhisar: 06950

Türkiye'deki ilçelerin ve mahallelerin posta kodları bulundukları il ile bağıntılı olarak oluşturulur. Plaka kodu 06 olan Ankara'nın tüm ilçelerinin posta kodları bu rakam dizisi ile başlamaktadır. Başlangıcı plaka kodu olan posta kodları ile sadece numarayı yazarak adrese ulaşmak mümkündür.

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26 Eyl 2020 - 14:56 - Gündem

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