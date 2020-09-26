26 Eyl 2020 - 17:06- Spor

Karayolları - Sistem9 Yeşilyurt

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Karayolları ile Sistem9 Yeşilyurt takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karayolları oyuncusu Tutku Burcu Yüzgenç (17) rakibi Sistem9 Yeşilyurt oyuncuları İlayda Uçak (18) ve Lana Scuka (16) ile mücadele etti.