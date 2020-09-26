Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Karayolları ile Sistem9 Yeşilyurt takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karayolları oyuncusu Tutku Burcu Yüzgenç (17) rakibi Sistem9 Yeşilyurt oyuncuları İlayda Uçak (18) ve Lana Scuka (16) ile mücadele etti.
26 Eyl 2020 - 17:06- Spor Güncelleme: 26 Eyl 2020 - 17:20
Karayolları - Sistem9 Yeşilyurt
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Karayolları ile Sistem9 Yeşilyurt takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karayolları oyuncusu Tutku Burcu Yüzgenç (17) rakibi Sistem9 Yeşilyurt oyuncuları İlayda Uçak (18) ve Lana Scuka (16) ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.