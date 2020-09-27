TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğini belirterek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur." dedi.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.
Şentop, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.