AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: ''Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillere düzenlediği saldırının bölge barışına karşı büyük bir provokasyon olduğunu belirterek, " Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınadı.
Saldırı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik düzenlediği bu alçak saldırı bölge barışına karşı gerçekleştirilen büyük bir provokasyondur. Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.