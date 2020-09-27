İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada sokakta bulunan çocuk pompalı tüfekle yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde akrabalar arasında sokakta çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 7 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde aynı sülaleye mensup kişiler arasında kavga çıktı.
Gruptakilerden birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu saçmalar, sokakta bulunan 7 yaşındaki Ö.A'ya isabet etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çocuk, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ö.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kavgada darp sonucu yaralanan şüpheli N.K. ile kuzeni M.A.K. de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.