27 Eyl 2020 - 18:02- Spor

Ankaraspor - Adana Demirspor

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Ankaraspor ile Adana Demirspor Osmanlı Stadyumu'da karşılaştı. Bir pozisyonda Ankaraspor'dan Ali Ülgen Adana Demirspor'dan Hamidou Traore mücadele etti.