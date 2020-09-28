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28 Eyl 2020 - 16:46- Spor G: 28 Eyl 2020 - 16:47

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile Estonya temsilcisi Flora Tallinn arasında oynanacak maçı yönetecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile Estonya temsilcisi Flora Tallinn arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
# Ali Palabıyık, futbol, UEFA Avrupa Ligi
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28 Eyl 2020 - 16:46 AA İstanbul- Spor

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