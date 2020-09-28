UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile Estonya temsilcisi Flora Tallinn arasında oynanacak maçı yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim Perşembe günü Zagreb'teki Maksimir Stadı'nda oynanacak mücadelede Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.