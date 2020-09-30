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30 Eyl 2020 - 12:10- Asayiş G: 30 Eyl 2020 - 12:56

Diyarbakır'da terör operasyonu! Aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman da bulunuyor

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Diyarbakır'da yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında HDP'li eski Siirt Milletvekili Hatice Kocaman'ın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) delege ve yapı adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 17 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 17 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Operasyonda, aralarında Kocaman ve bazı HDP'lilerin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Diğer 3 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Operasyonda av tüfeği, 35 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar, dokümanlar ve flaş bellek ele geçirildi.
# diyarbakır, DTK, terör soruşturması
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30 Eyl 2020 - 12:10 AA - Asayiş

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