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30 Eyl 2020 - 16:15- Gündem G: 30 Eyl 2020 - 17:11

Ankara Kızılcahamam Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri Ve Fiyatları!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi gezmek için en çok tercih edilen ilçelerden bir tanesidir. Tatil için de iyi bir seçenek olan Kızılcahamam'a birden fazla ulaşım seçeneği bulunmaktadır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi gezmek için en çok tercih edilen ilçelerden bir tanesidir. Tatil için de iyi bir seçenek olan Kızılcahamam'a birden fazla ulaşım seçeneği bulunmaktadır. Ankara'nın gezi ve tatil için en uygun ilçelerinden biri olması sebei ile Kızılcahamam'a ulaşım kolaydır. Termal suları ile ünlü olan Kızılcahamam günü birlik geziler için de sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Ankara Kızılcahamam'a özel halk otobüsleri ile ulaşım sağlanabileceği gibi, EGO ile de ulaşım sağlanabilir. İki farklı ulaşım ağı arasında kalkış noktaları ve ücretlendirme gibi farklılıklar bulunmaktadır. Ankara Kızılcahamam'a hangi ulaşım ağını kullanırsanız kullanın yaklaşık olarak 45 dakika içinde varabilirsiniz. Ankara'nın en gözde ilçelerinden Kızılcahamam'a ulaşım ücretleri de oldukça uygundur.

Kızılcahamam'a Özel Halk Otobüsü İle Ulaşım Nasıl Oluyor?

Ankara Kızılcahamam'a özel halk otobüslerinin 20 dakikada bir seferi vardır. Halk otobüslerinin ilçeye bu kadar sık sefer koyması ulaşımı son derece kolay bir hale getirmiştir. Özel halk otobüsleri ile yapılan bu yolculuklar çok uzun sürmez. Ayrıca ilçeye özel halk otobüsü ile gidecek vatandaşların birden fazla kalkış durağı seçeneği de bulunur. Özel halk otobüsü ile Kızılcahamam'a gitmek isteyen vatandaşlar biniş için birden fazla durağı kullanabilir. Kızılcahamam'a gitmek için özel halk otobüsüne binilebilecek duraklar ise şunlardır.

·         Gençlik Parkı

·         Yenimahalle Köprüsü

·         Çiftlik Kavşağı

·         Batıkent Kavşağı

·         Beko Durağı

·         Sincan Kavşağı

Kızılcahamam'a EGO İle Ulaşım Nasıl Sağlanıyor?

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine EGO ile de ulaşım sağlamak mümkündür. Kızılcahamam otobüslerin hareket lokasyonları açısından da ulaşımı kolay bir noktada yer almaktadır. Ulus Kızılcahamam hattında çalışan 527-2 numaralı otobüsleri kullanarak da ilçeye gitmek mümkündür. Bu otobüslerin kalkış noktası Sıhhiye olmakla beraber diğer duraklardan da binmek mümkündür.

Kızılcahamam'a giden 527-2 numaralı otobüsler hafta içi sabah 08.30'da ve akşam 18.00'da 2 sefer yapmaktadır. Bu iki seferde de kalkış noktası Sıhhiye durağıdır. Aynı otobüsün cumartesi günleri saat 08.30'da seferi varken pazarları ise 08.00 ve 16.30'da seferi vardır. EGO'yu kullanarak hafta içi ya da hafta sonu belli saatlerde Kızılcahamam'a ulaşım sağlamak mümkündür.

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30 Eyl 2020 - 16:15 Ankara- Gündem

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