Ankara Polatlı Otobüsleri Nereden Kalkıyor? İşte Otobüs Kalkış Saatleri ve Fiyatları!

Ankara'nın illerinden biri olan Polatlı şehir merkezine yaklaşık 1 saatlik mesafededir. Ankara Polatlı otobüsleri ile 50 dakika ile 1 saat arasında değişen zaman aralıklarında Polatlı'ya varılabilir. Ankara Polatlı'ya giden birden çok otobüs firması bulunur. Gün içinde 2 ya da 3 otobüs seferi bulunur. Ankara Polatlı otobüslerinin kalkış yerleri sabit olmakla beraber hareket saatleri ve fiyatları firmalara göre farklılık göstermektedir.

Ankara'nın yakın illerinden biri olan Polatlı'ya yolculuk etmek isteyen vatandaşlar nasıl gideceklerine dair araştırma yapıyorlar. Sürekli olarak Ankara Polatlı güzergahında yolculuk yapacak olan vatandaşlar, Polatlı otobüslerinin neren kalktığını, kalkış ve varış saatlerini, ödeyecekleri ücretleri araştırmaya devam ediyorlar.

Ankara Polatlı arası yolculuk yapacak olan vatandaşların akılarına gelen ilk sorulardan biri bu güzergahta hareket edecek olan otobüslerin nereden kalktığı oluyor. Polatlı'ya gidecek olan araçlar Ankara AŞTİ'den hareket etmektedir. AŞTİ açılımıyla Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nden kalkan Polatlı otobüsleri yaklaşık olarak 1 saatte varmaktadırlar.

Ankara Polatlı arası hareket edecek olan otobüslerin saatleri firmalara göre farklılık göstermektedir. Hemen hemen hergün sefer koyan firmalar genellikle sabah saatlerini tercih etmekle beraber Polatlı'ya gece seferi de koymaktadırlar.

Ankara Polatlı arasında yolculuk yapacak vatandaşlar için sabah 06.00, 06.30 saatlerinde yolculuk yapmak mümkün olduğu gibi akşam 22.00 ya da 23.00 saatlerinde yolculuk yapmaları da mümkündür. Ortalama 1 saat süren Ankara Polatlı seferleri gün içinde farklı saatlere dağıtılmıştır.

Ankara Polatlı Otobüs Fiyatları Ne Kadardır?

Ankara Polatlı otobüslerinin fiyatları da firmalara göre farklılık göstermektedir. 50 TL'ye bile satan firmalar olduğu gibi 70 TL'ye bilet satışı yapan firmalar da bulunur. Ankara Polatlı arası yolculuk yapacak olan vatandaşların ödeyecekleri ücret seçtikleri firmaya göre farklılık göstermektedir. Bununla beraber Ankara Polatlı otobüs fiyatları 30 TL ile 80 TL arasında değişiklik göstermektedir.