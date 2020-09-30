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30 Eyl 2020 - 17:59- Spor

MKE Ankaragücü, Norveç liginin son gol kralı Torgeir Börven'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Norveç liginin son gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre,...
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Norveç liginin son gol kralı Torgeir Börven ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Rosenborg takımından kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu için Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Transfer çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden başkan Mert, takımda eksik görülen mevkilere gerekli takviyelerin yapıldığını söyledi.

MKE Ankaragücü'ne hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu belirten Torgeir Börven ise takım arkadaşlarıyla sarı-lacivertli ekibi daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandığını aktararak, "Ankaragücü'nde atacağım gollerle ses getireceğime ve taraftarlarımıza istedikleri futbolu yansıtacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.

30 Eyl 2020 - 17:59 AA Ankara- Spor

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